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≡ Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны объяснили в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40164
Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны объяснили в Минздраве
Отправлено: 21.10.20 - 23:12
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Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова объяснила, как происходит деление регионов Казахстана на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны по распространению коронавируса.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1875
Re: Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны объяснили...
Отправлено: 21.10.20 - 23:12
#1
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