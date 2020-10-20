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≡ 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40164
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
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Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1320
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 21:57
#30
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Цитата:
А это тогда что?


20 мая? Тогда еще поправок не было в Кодексе.
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