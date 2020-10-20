Отправлено: - 19:45

А мониторинговые группы от акимата которые залетали в магазин и рестораны с видеокамерами они кто и почему без разрешений устраивают проверки

Цитата:К нам никто не вламывался. Это исключительно Ваши проблемы, что не знаете правил проведения проверок. Или это случилось ДО внесения изменений в Кодекс. Теперь смело ссылайтесь на статью Кодекса, указанную мной выше. Повторяюсь- СЭС не может к Вам прийти без каких либо оснований. Только по поступившей жалобе.