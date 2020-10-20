28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались. Читать новость
Во-первых, прекратил бы панику. Многие переболели этой бодягой немного раньше, даже не подозревая про весь ужас коронавируса. Поэтому относились к болезни как к обычной ОРВИ. Это уже потом, после нагнетания ужасов всеми СМИ, выздоровевшие становились народными героями и рассказывали на страницах форумов о своих страшны битвах с болезнью, приравнивая себя к участникам военных действий. А непереболевшие тут же поднимали руки, заранее сдаваясь на милость ужасного вируса.
Во-вторых, исключил бы все нелепости и нелогичности в действиях по борьбе с инфекцией. Типа перчаток, ярмарок, поездок на личных авто и временнЫх ограничений.
В-третьих, упразднил бы мониторинговый контроль за распоряжениями главного врача и усилил контроль по выявлению контактных групп.
В-четвертых, провел реформы в образовании и здравоохранении.
В-пятых, отменил бы частную собственность на средства производства.
В-шестых, превратил страну из отсталой капиталистической колонии в ведущую индустриальную социалистическую державу.
В-седьмых, взял бы на себя полную ответственность за свои действия. Хотя нет, это во-первых.
Официально: перед членами партий, во время заседания Высшего органа партий - съезда, где Генсек отчитывается за отчётный период; неофициально: ни перед кем. На время его правления выпало: коллективизация; индустриализация; ВОВ; послевоенное восстановление экономики страны; холодная война.
А мониторинговые группы от акимата которые залетали в магазин и рестораны с видеокамерами они кто и почему без разрешений устраивают проверки
К нам никто не вламывался. Это исключительно Ваши проблемы, что не знаете правил проведения проверок. Или это случилось ДО внесения изменений в Кодекс. Теперь смело ссылайтесь на статью Кодекса, указанную мной выше. Повторяюсь- СЭС не может к Вам прийти без каких либо оснований. Только по поступившей жалобе.
Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
- 53 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 102.16 Ko -