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Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил расходы бюджета на три года
Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил расходы бюджета на три года
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