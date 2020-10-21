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≡ Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил расходы бюджета на три года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40163
Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил расходы бюджета на три года
Отправлено: 21.10.20 - 19:51
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Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы. Большую часть расходов трехлетнего бюджета займет доля социальных расходов к общему объему затрат.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1319
Re: Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил...
Отправлено: 21.10.20 - 19:51
#1
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Качество улучшится пропорционально увеличенным зарплатам?)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
97
Re: Врачам и педагогам увеличат зарплаты: мажилис одобрил...
Отправлено: 21.10.20 - 20:18
#2
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В 21 году закроют 30 колледжей и институты в частные переведут и сразу ЗП и Качество улучшится. И смех и грех.
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