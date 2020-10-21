Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени

Отправлено: - 20:17

Молодец новая зам акима,видно не зря в США училась там знают толк в политтехнологиях) карантин ввели,автобусы отменили,люди заражаются а зам акима одной своей неопределенной позицией по переводу времени взбудоражила всех,и перевела фокус внимания населения на эту по сути бесполезную информационную проблему)





Писал уже,если бы этой темы небыло ее стоило бы выдумать) перед каждым непопулярным решением опять поднимать этот вопрос и пусть народ копья ломает в спорах) ляпота!)