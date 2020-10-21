Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+1°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 69% влажность
  • З-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40163
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о переходе Костанайской области на зимнее время активно изучается - об этом сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА на своей странице в Instagram. На это заявление сразу отреагировали общественники.
Читать новость

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
97
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 20:15
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни недра ит.д.Хоть время природное верните народу! :-P
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5559
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 20:17
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец новая зам акима,видно не зря в США училась там знают толк в политтехнологиях) карантин ввели,автобусы отменили,люди заражаются а зам акима одной своей неопределенной позицией по переводу времени взбудоражила всех,и перевела фокус внимания населения на эту по сути бесполезную информационную проблему)


Писал уже,если бы этой темы небыло ее стоило бы выдумать) перед каждым непопулярным решением опять поднимать этот вопрос и пусть народ копья ломает в спорах) ляпота!)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 73.16 Ko -