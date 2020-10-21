Отправлено: - 16:36

abaika95:

15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!

Цитата:Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95, над которым уже 15 лет проводят эксперимент, заставляя его питаться только растительной пищей. Ему сообщили, что вопрос о восстановлении нормального питания будет решен в самое ближайщее время и, вероятно, уже в следующем году он получит возможность вкушать ляШки конины в любое время и в любом количестве. Это сообщение было прервано истерическим воплем г-на abaika95, который требовал ляШку прямо сейчас и категорически отказывался ждать. Хорошо, что в состав группы был включен медицинский работник, который тут же сделал г-ну abaika95 успокоительный укол.