Отправлено: - 17:42

abaika95:

Чтобы сделал Товарищ Сталин?

[Исправлено: Маркс, 21.10.2020 - 17:43]

Цитата:Во-первых, прекратил бы панику. Многие переболели этой бодягой немного раньше, даже не подозревая про весь ужас коронавируса. Поэтому относились к болезни как к обычной ОРВИ. Это уже потом, после нагнетания ужасов всеми СМИ, выздоровевшие становились народными героями и рассказывали на страницах форумов о своих страшны битвах с болезнью, приравнивая себя к участникам военных действий. А непереболевшие тут же поднимали руки, заранее сдаваясь на милость ужасного вируса.Во-вторых, исключил бы все нелепости и нелогичности в действиях по борьбе с инфекцией. Типа перчаток, ярмарок, поездок на личных авто и временнЫх ограничений.В-третьих, упразднил бы мониторинговый контроль за распоряжениями главного врача и усилил контроль по выявлению контактных групп.В-четвертых, провел реформы в образовании и здравоохранении.В-пятых, отменил бы частную собственность на средства производства.В-шестых, превратил страну из отсталой капиталистической колонии в ведущую индустриальную социалистическую державу.В-седьмых, взял бы на себя полную ответственность за свои действия. Хотя нет, это во-первых.