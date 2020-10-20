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≡ 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40162
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
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Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1002
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 17:42
#15
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Цитата:
abaika95:
Чтобы сделал Товарищ Сталин?

Во-первых, прекратил бы панику. Многие переболели этой бодягой немного раньше, даже не подозревая про весь ужас коронавируса. Поэтому относились к болезни как к обычной ОРВИ. Это уже потом, после нагнетания ужасов всеми СМИ, выздоровевшие становились народными героями и рассказывали на страницах форумов о своих страшны битвах с болезнью, приравнивая себя к участникам военных действий. А непереболевшие тут же поднимали руки, заранее сдаваясь на милость ужасного вируса.

Во-вторых, исключил бы все нелепости и нелогичности в действиях по борьбе с инфекцией. Типа перчаток, ярмарок, поездок на личных авто и временнЫх ограничений.

В-третьих, упразднил бы мониторинговый контроль за распоряжениями главного врача и усилил контроль по выявлению контактных групп.

В-четвертых, провел реформы в образовании и здравоохранении.

В-пятых, отменил бы частную собственность на средства производства.

В-шестых, превратил страну из отсталой капиталистической колонии в ведущую индустриальную социалистическую державу.

В-седьмых, взял бы на себя полную ответственность за свои действия. Хотя нет, это во-первых.

[Исправлено: Маркс, 21.10.2020 - 17:43]
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1456
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 17:44
#16
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Цитата:
Маркс:
взял бы на себя полную ответственность за свои действия.


И перед кем бы отвечал? :-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1002
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 17:55
#17
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Цитата:
JereK:
И перед кем бы отвечал?

Перед партией, перед людьми, перед своей совестью, перед потомками.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20295
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 17:57
#18
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Цитата:
JereK:
И перед кем бы отвечал?

Ни перед кем бы не отвечал... :lol: :oops:
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1456
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 21.10.20 - 18:00
#19
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А на рождество залазил бы в дымоходы и одаривал детвору подарками :D
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2067
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 21.10.20 - 18:13
#20
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elektron:


Рассмешил!
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1069
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 21.10.20 - 18:13
#21
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Цитата:
JereK:
И перед кем бы отвечал?


Официально: перед членами партий, во время заседания Высшего органа партий - съезда, где Генсек отчитывается за отчётный период; неофициально: ни перед кем.
На время его правления выпало: коллективизация; индустриализация; ВОВ; послевоенное восстановление экономики страны; холодная война.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2067
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 21.10.20 - 18:16
#22
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Цитата:
Маркс:
В-пятых, отменил бы частную собственность на средства производства.


Думаю это было бы вторым, после взятия на себя ответственности! :-) ;-)
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