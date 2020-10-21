Re: Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в...

Отправлено: - 18:27

Логично: ещё бы и само голосование провести в онлайн-режиме.

Правда есть много НО: и самое главное- отсекут от выборов самую дисциплинированную часть электората - пенсионеров ( не у каждого есть смартфон или ноутбук)ю

Иногда думаю, что кем то УМНЫМ и ДАЛЬНОВИДНЫМ, праймериз Нур Отана замыщлялся как: репетиция голосования в онлайн режиме, на случай массового и поголовного заражения электората коронавирусом, ибо по БОЛЬШОМУ счёту, на партийные списки итоги праймериза влиять не будут( ну не фейкового же чемпиона выдвигать в депутаты)