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Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в мажилис. ЦИК объяснил причину
Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в мажилис. ЦИК объяснил причину
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