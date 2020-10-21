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≡ Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в мажилис. ЦИК объяснил причину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40162
Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в мажилис. ЦИК объяснил причину
Отправлено: 21.10.20 - 17:15
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В Казахстане выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день - 10 января следующего года, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20295
Re: Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в...
Отправлено: 21.10.20 - 17:15
#1
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Экономия - налицо.
А если ваще - отменить?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1069
Re: Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в...
Отправлено: 21.10.20 - 18:27
#2
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Логично: ещё бы и само голосование провести в онлайн-режиме.
Правда есть много НО: и самое главное- отсекут от выборов самую дисциплинированную часть электората - пенсионеров ( не у каждого есть смартфон или ноутбук)ю
Иногда думаю, что кем то УМНЫМ и ДАЛЬНОВИДНЫМ, праймериз Нур Отана замыщлялся как: репетиция голосования в онлайн режиме, на случай массового и поголовного заражения электората коронавирусом, ибо по БОЛЬШОМУ счёту, на партийные списки итоги праймериза влиять не будут( ну не фейкового же чемпиона выдвигать в депутаты)
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