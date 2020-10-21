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≡ Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40162
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
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Вопрос о переходе Костанайской области на зимнее время активно изучается - об этом сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА на своей странице в Instagram. На это заявление сразу отреагировали общественники.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5558
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
#1
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Цитата-/Если руководители области нам помогут, мы рассчитываем вернуться в свое природное время уже в этом году, - отмечает Ольга Ведлер/



15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!






Цитата-/Жундубаев ответил на наш запрос, адресованный президенту РК, - отмечает Ведлер. - Решать вопрос о переводе времени - это юрисдикция правительства. Местный акимат может либо поддержать, либо ставить палки в колеса. Наш акимат пошел по второму пути, поэтому и дает такие ответы./




Ну чтож такими непонятлевыми быть?) Тут же вроде уже многие с таким сталкивались)Когда вы делаете запрос в центр,центр всеровно присылает этот запрос обратно в регион с приказом разобратся,но так как на местном уровне не решили этот вопрос в вашу пользу значит центр не дал добро ЛИБО тут дело принципа,кто-то за а кто-то против из граждан, одной позиции по данной теме нет!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1873
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 13:59
#2
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Акимат просто сбивает острые углы в надежде, что народ успокоится от его обещаний да и забудет потом напоминать чиновникам. От этого проблема не исчезнет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1814
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:00
#3
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сейчас все боты + Добринец отпишутся, что перевод стрелок никому не нужен..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5558
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:02
#4
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Цитата-/сейчас все боты + Добринец отпишутся, что перевод стрелок никому не нужен/



Ну так ты бот под видом девушки отпишись что перевод нужен, я тебя поддержу по братски езжи)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9725
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 14:09
#5
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в последнее время позитив
за позитивом прет.
все для народа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1069
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:09
#6
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Гос.инспектор Администраций президента РК - это примерно как инструктор ЦК КПСС в своё время. После этого обычно ( если "пересидит" без косяков) назначение на главу области или же на какую то республиканскую контору. И очевидно он будет курировать свою родную область.
И при чём тут Жандубаев - он обыкновенный солдат: ему сказали - так напиши, он и так написал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20295
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 14:46
#7
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Перевод часов - нужен.
А вот - куда?... :lol: :oops:
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
104
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 15:09
#8
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Я За перевод стрелок!!!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1002
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 16:36
#9
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Цитата:
abaika95:
15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!

Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95, над которым уже 15 лет проводят эксперимент, заставляя его питаться только растительной пищей. Ему сообщили, что вопрос о восстановлении нормального питания будет решен в самое ближайщее время и, вероятно, уже в следующем году он получит возможность вкушать ляШки конины в любое время и в любом количестве. Это сообщение было прервано истерическим воплем г-на abaika95, который требовал ляШку прямо сейчас и категорически отказывался ждать. Хорошо, что в состав группы был включен медицинский работник, который тут же сделал г-ну abaika95 успокоительный укол.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5558
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 17:07
#10
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Цитата-/Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95/




Эмо-коммунисты как всегда заняты прямым своим делом.Они заняты ничем и вместо обсуждения проблем они пуляются казюлькам)
От этого СССР и развалился в 91 когда во власти сидели такие вот коммунисты)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7535
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 18:59
#11
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Цитата:
юля елиссева:
что перевод стрелок никому не нужен..

Наконец то хоть что то умное написала,я согласен с Юлей перевод стрелок не нужен. ;-)
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