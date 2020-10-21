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Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40162
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
Вопрос о переходе Костанайской области на зимнее время активно изучается - об этом сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА на своей странице в Instagram. На это заявление сразу отреагировали общественники.
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Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
Цитата-/Если руководители области нам помогут, мы рассчитываем вернуться в свое природное время уже в этом году, - отмечает Ольга Ведлер/
15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!
Цитата-/Жундубаев ответил на наш запрос, адресованный президенту РК, - отмечает Ведлер. - Решать вопрос о переводе времени - это юрисдикция правительства. Местный акимат может либо поддержать, либо ставить палки в колеса. Наш акимат пошел по второму пути, поэтому и дает такие ответы./
Ну чтож такими непонятлевыми быть?) Тут же вроде уже многие с таким сталкивались)Когда вы делаете запрос в центр,центр всеровно присылает этот запрос обратно в регион с приказом разобратся,но так как на местном уровне не решили этот вопрос в вашу пользу значит центр не дал добро ЛИБО тут дело принципа,кто-то за а кто-то против из граждан, одной позиции по данной теме нет!
15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!
Цитата-/Жундубаев ответил на наш запрос, адресованный президенту РК, - отмечает Ведлер. - Решать вопрос о переводе времени - это юрисдикция правительства. Местный акимат может либо поддержать, либо ставить палки в колеса. Наш акимат пошел по второму пути, поэтому и дает такие ответы./
Ну чтож такими непонятлевыми быть?) Тут же вроде уже многие с таким сталкивались)Когда вы делаете запрос в центр,центр всеровно присылает этот запрос обратно в регион с приказом разобратся,но так как на местном уровне не решили этот вопрос в вашу пользу значит центр не дал добро ЛИБО тут дело принципа,кто-то за а кто-то против из граждан, одной позиции по данной теме нет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1873
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 13:59
Акимат просто сбивает острые углы в надежде, что народ успокоится от его обещаний да и забудет потом напоминать чиновникам. От этого проблема не исчезнет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1814
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:00
сейчас все боты + Добринец отпишутся, что перевод стрелок никому не нужен..
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:02
Цитата-/сейчас все боты + Добринец отпишутся, что перевод стрелок никому не нужен/
Ну так ты бот под видом девушки отпишись что перевод нужен, я тебя поддержу по братски езжи)
Ну так ты бот под видом девушки отпишись что перевод нужен, я тебя поддержу по братски езжи)
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9725
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 14:09
в последнее время позитив
за позитивом прет.
все для народа.
за позитивом прет.
все для народа.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1069
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 14:09
Гос.инспектор Администраций президента РК - это примерно как инструктор ЦК КПСС в своё время. После этого обычно ( если "пересидит" без косяков) назначение на главу области или же на какую то республиканскую контору. И очевидно он будет курировать свою родную область.
И при чём тут Жандубаев - он обыкновенный солдат: ему сказали - так напиши, он и так написал.
И при чём тут Жандубаев - он обыкновенный солдат: ему сказали - так напиши, он и так написал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20295
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 14:46
Перевод часов - нужен.
А вот - куда?...
А вот - куда?...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 104
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 15:09
Я За перевод стрелок!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1002
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 16:36
Цитата:
Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95, над которым уже 15 лет проводят эксперимент, заставляя его питаться только растительной пищей. Ему сообщили, что вопрос о восстановлении нормального питания будет решен в самое ближайщее время и, вероятно, уже в следующем году он получит возможность вкушать ляШки конины в любое время и в любом количестве. Это сообщение было прервано истерическим воплем г-на abaika95, который требовал ляШку прямо сейчас и категорически отказывался ждать. Хорошо, что в состав группы был включен медицинский работник, который тут же сделал г-ну abaika95 успокоительный укол.
abaika95:
15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!
15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!
Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95, над которым уже 15 лет проводят эксперимент, заставляя его питаться только растительной пищей. Ему сообщили, что вопрос о восстановлении нормального питания будет решен в самое ближайщее время и, вероятно, уже в следующем году он получит возможность вкушать ляШки конины в любое время и в любом количестве. Это сообщение было прервано истерическим воплем г-на abaika95, который требовал ляШку прямо сейчас и категорически отказывался ждать. Хорошо, что в состав группы был включен медицинский работник, который тут же сделал г-ну abaika95 успокоительный укол.
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 17:07
Цитата-/Вчера мониторинговая группа НГ посетила г-на abaika95/
Эмо-коммунисты как всегда заняты прямым своим делом.Они заняты ничем и вместо обсуждения проблем они пуляются казюлькам)
От этого СССР и развалился в 91 когда во власти сидели такие вот коммунисты)
Эмо-коммунисты как всегда заняты прямым своим делом.Они заняты ничем и вместо обсуждения проблем они пуляются казюлькам)
От этого СССР и развалился в 91 когда во власти сидели такие вот коммунисты)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7535
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 18:59
Цитата:
Наконец то хоть что то умное написала,я согласен с Юлей перевод стрелок не нужен.
юля елиссева:
что перевод стрелок никому не нужен..
что перевод стрелок никому не нужен..
Наконец то хоть что то умное написала,я согласен с Юлей перевод стрелок не нужен.
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