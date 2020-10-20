28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались. Читать новость
"Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры." - Следовательно все штрафные санкции, которые были ранее применены не законны.(ветклиника и т.д.). Значит власти должны были только профилактикой ограничиться. Карантина то в области оказывается нет.
Ну хорошо,раз самый глвный санитарный врач сказал,что карантин отсутствует,тогда снимаем масочки и перчатки,в случае чего ссылаться будем на эту статью. Кстати НГ вы пишете в своём инстаграмме "187 день карантина",а карантина то оказывается тю-тю нету.
Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют
СЭС может проверить объект бизнеса только после жалобы. Никаких внеплановых проверок. Изменения в Предпринимательский Кодекс РК были внесены. Вправе провести проверку только на основании поступивших жалоб, при всем, проверку нужно регистрировать в органах правовой статистики. Статья 144., п.6 Предпринимательского кодекса РК.
Цитата://28 человек в неделю - причины возвращения ограничений//
Надо думать, по другому: 28 человек в неделю - это не ПРИЧИНА, а СЛЕДСТВИЕ. Причина: во первых - в несоблюдении людьми санитарных норм, причём не только просто несоблюдение, а явное какое то БРАВАДНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ, как будто кому то назло и во вторых- в СЛАБОМ контроле со стороны санитарных органов. Только два показательно-публичных примера попавшие в СМИ: а) открытие банно-прачечно-развлекательного комплекса в "ПЛАЗЕ" и показательное бездействие главного санитара на явные нарушения посетителей, и б) проведение недавней так называемой продовольственной ЯРМАРКИ и аналогичное показательное поведение сан.врачей Это только на центральных мероприятиях которые освещались в СМИ, а сколько таких мероприятий и событий происходят ЕЖЕДНЕВНО и БЕСКОНТРОЛЬНО.
Кто бы раньше сказал, когда они деревья грызли, никто бы не поверил! А теперь явно тщательно готовятся к приёму туристов, которые приедут смотреь на этот цирк. Сегодняшняя репетиция под названием: Левая нога не знает, что делает правая прошла успешно! Одна нога этого организма уверенно стремилась в зелёную - раззелёную зону открывать кинотеатры, увеселительные и прачечно-развлекательные заведения. Другая нога этого организма прямо уже топтала запрещать общественный транспорт! Пока ноги разъезжались, голова не могла определиться рост у них в полтора землекопа, или у них зелёный зон! Или рост зелёных зон, или не рост.
Да и вообще это лучший ремейк сценки из мультфильма "Трое из Простоквашино" Когда Дядя Фёдор, Шарик и Матроских письмо родителям писали! Помните? дорогие мама и папа, я живу хорошо, просто замечательно, но здоровье у меня неважное, то лапы ломит, то хвост отваливается...
Клоуны всех цирков рыдать должны при попытке их отправить в кОстанай. Они так смешить не могут!
Ну и наконец сегодняшняя вишенка! Сначала была два контролирующих ярмарку с яйцами, ну совершенно точно 2 (два)! Они прямо между ног путались у продаванов и покупанов ярмарки с инструкциями!
А потом бац! И оказалось что путалось не два, а четыре!
В общем остаётся пожелать дальнейших творческих узбеков!
НГ: Как заявил сегодня, 20 октября, на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО новые ограничения вводятся в связи с серьёзным ростом заболеваемости - на 22%.
Против цифр не попрешь. Если вчера заболел 1 человек, а сегодня 2, то рост заболеваемости составит 100%. Надо вводить дополнительные ограничения, а то больницы не справятся.
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