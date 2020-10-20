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≡ 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40162
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
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Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
12
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
#1
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"Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры." - Следовательно все штрафные санкции, которые были ранее применены не законны.(ветклиника и т.д.). Значит власти должны были только профилактикой ограничиться. Карантина то в области оказывается нет.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7535
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 17:54
#2
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Цитата:
. Чтобы провести проверку, нужна регистрация в области прокуратуры.

Источник:

Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют.

Цитата:
Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры.

Источник:

Ну хорошо,раз самый глвный санитарный врач сказал,что карантин отсутствует,тогда снимаем масочки и перчатки,в случае чего ссылаться будем на эту статью.
Кстати НГ вы пишете в своём инстаграмме "187 день карантина",а карантина то оказывается тю-тю нету.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
52
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 18:20
#3
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Все бла-бла,пустая болтовня главного специалиста,то есть карантин то нету. Он сам не знает что надо делать!
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1316
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 18:48
#4
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Цитата:
Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют


СЭС может проверить объект бизнеса только после жалобы. Никаких внеплановых проверок. Изменения в Предпринимательский Кодекс РК были внесены. Вправе провести проверку только на основании поступивших жалоб, при всем, проверку нужно регистрировать в органах правовой статистики. Статья 144., п.6 Предпринимательского кодекса РК.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5558
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 19:02
#5
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Нечитайло молоко выдают за вредность на работе ? Все таксисты и кухарки за этот год срочно стали спецами в инфекциях,вирусах и карантинах государственного масштаба и ещё врачей лезут учить)


Чтобы сделал Товарищ Сталин? Советуешь что-то врачу в его работе? ну иди милок сначала лес повали в тайге потом советуй,с врачом есть кому разобраться и без тебя)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
460
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 19:16
#6
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Цитата:
санврач области прокомментировал эту норму: Источник:

норму чего, простите
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7535
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 20:07
#7
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Цитата:
Змея Подколодная:
СЭС может проверить объект бизнеса только после жалобы.

А мониторинговые группы от акимата которые залетали в магазин и рестораны с видеокамерами они кто и почему без разрешений устраивают проверки?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 20:22
#8
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Цитата:
abaika95:
Чтобы сделал Товарищ Сталин?

Ну тут это вряд ли. При тов. Сталине, вируса бы не было. Сами же говорили про "железный занавес" ;-)
А вот те кто наносит такой ущерб экономике, вполне возможно, валили бы этот самый лес. :-P
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5558
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 20:52
#9
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Цитата-/При тов. Сталине, вируса бы не было. Сами же говорили про "железный занавес/



Да действительно эпидемий в 30ых в СССР вообще небыло,и за границу никто не ездил ни политпредставители не военспецы в туже Испанию) сидели как мышки)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 21:05
#10
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:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1069
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 22:15
#11
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Цитата://28 человек в неделю - причины возвращения ограничений//

Надо думать, по другому: 28 человек в неделю - это не ПРИЧИНА, а СЛЕДСТВИЕ.
Причина: во первых - в несоблюдении людьми санитарных норм, причём не только просто несоблюдение, а явное какое то БРАВАДНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ, как будто кому то назло и во вторых- в СЛАБОМ контроле со стороны санитарных органов.
Только два показательно-публичных примера попавшие в СМИ: а) открытие банно-прачечно-развлекательного комплекса в "ПЛАЗЕ" и показательное бездействие главного санитара на явные нарушения посетителей, и б) проведение недавней так называемой продовольственной ЯРМАРКИ и аналогичное показательное поведение сан.врачей
Это только на центральных мероприятиях которые освещались в СМИ, а сколько таких мероприятий и событий происходят ЕЖЕДНЕВНО и БЕСКОНТРОЛЬНО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1069
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 22:17
#12
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Цитата:
elektron:

:-) :-P :-P
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11302
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 21.10.20 - 01:52
#13
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Не, акимат прямо прогрессирует на глазах!
:-)
Кто бы раньше сказал, когда они деревья грызли, никто бы не поверил!
А теперь явно тщательно готовятся к приёму туристов, которые приедут смотреь на этот цирк.
Сегодняшняя репетиция под названием: Левая нога не знает, что делает правая прошла успешно!
Одна нога этого организма уверенно стремилась в зелёную - раззелёную зону открывать кинотеатры, увеселительные и прачечно-развлекательные заведения.
Другая нога этого организма прямо уже топтала запрещать общественный транспорт!
Пока ноги разъезжались, голова не могла определиться рост у них в полтора землекопа, или у них зелёный зон!
Или рост зелёных зон, или не рост.

Да и вообще это лучший ремейк сценки из мультфильма "Трое из Простоквашино" Когда Дядя Фёдор, Шарик и Матроских письмо родителям писали! Помните? дорогие мама и папа, я живу хорошо, просто замечательно, но здоровье у меня неважное, то лапы ломит, то хвост отваливается...


Клоуны всех цирков рыдать должны при попытке их отправить в кОстанай. Они так смешить не могут!

Ну и наконец сегодняшняя вишенка!
Сначала была два контролирующих ярмарку с яйцами, ну совершенно точно 2 (два)!
Они прямо между ног путались у продаванов и покупанов ярмарки с инструкциями!

А потом бац! И оказалось что путалось не два, а четыре!



В общем остаётся пожелать дальнейших творческих узбеков! :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1002
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 21.10.20 - 16:57
#14
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Цитата:
НГ:
Как заявил сегодня, 20 октября, на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО новые ограничения вводятся в связи с серьёзным ростом заболеваемости - на 22%.

Против цифр не попрешь. Если вчера заболел 1 человек, а сегодня 2, то рост заболеваемости составит 100%. Надо вводить дополнительные ограничения, а то больницы не справятся.
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