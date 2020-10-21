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≡ На карантин вслед за лицеем Рудного перевели дежурные группы в школе Житикары
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40162
На карантин вслед за лицеем Рудного перевели дежурные группы в школе Житикары
Отправлено: 21.10.20 - 16:44
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Как отметила Байменова, с родителями учеников провели собрание. Часть уроков (по математике, обучению грамоте и трём языкам) будет проходить в синхронном формате через видеоконференцсвязь, остальные перевели в асинхронный формат.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
922
Re: На карантин вслед за лицеем Рудного перевели дежурные группы...
Отправлено: 21.10.20 - 16:44
#1
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Цитата:
руководитель управления здравоохранения Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА


Исправьте, верните человека на своё место - в управление образования :-)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
584
Re: На карантин вслед за лицеем Рудного перевели дежурные группы...
Отправлено: 21.10.20 - 16:53
#2
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Исправил) Спасибо
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