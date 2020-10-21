Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...

Отправлено: - 13:56

Цитата-/Если руководители области нам помогут, мы рассчитываем вернуться в свое природное время уже в этом году, - отмечает Ольга Ведлер/







15 лет сидели в этом времени,воробьям дули крутили а сейчас им пообещали решить вопрос так сразу наглеть начали) не хотим ждать! хотим сейчас! Прям вот завтра перевести время!













Цитата-/Жундубаев ответил на наш запрос, адресованный президенту РК, - отмечает Ведлер. - Решать вопрос о переводе времени - это юрисдикция правительства. Местный акимат может либо поддержать, либо ставить палки в колеса. Наш акимат пошел по второму пути, поэтому и дает такие ответы./









Ну чтож такими непонятлевыми быть?) Тут же вроде уже многие с таким сталкивались)Когда вы делаете запрос в центр,центр всеровно присылает этот запрос обратно в регион с приказом разобратся,но так как на местном уровне не решили этот вопрос в вашу пользу значит центр не дал добро ЛИБО тут дело принципа,кто-то за а кто-то против из граждан, одной позиции по данной теме нет!