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≡ Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40160
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
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В Казахстане огромное значение придается привлечению иностранных инвестиций. Занимаются этим все - от МИД до сельского акима. Даже в определении рейтинга чиновников этот показатель занимает не последнюю роль. Но что-то пошло не так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8225
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
#1
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Ух, какая статья, мощно, все четко и по делу, подкреплено цифрами - и не поспоришь)
Прочту ка еще разок, бодрит)

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2020 - 11:28]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5557
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:39
#2
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Цитата-/Ух, какая статья, мощно, все четко и по делу, подкреплено цифрами - и не поспоришь)Прочту ка еще разок, бодрит)/



Канадские жители кайфуют
Распечатай статью и ночью,дома под одеялом пере...читывай)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5557
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:22
#3
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Цитата-/По всей видимости инвестиционная привлекательность в виде рудненского колеса обозрения и саун костанайского термапарка не сработала/



Сауны только запустили к чему этот перл? Надо было их по видимому в пример привезти и ах,ух,ых как бы выкрутится? Ай да напишу что сауны уже провалились)




Цитата-/Замолчали и о мясоперерабатывающем комплексе за 5,3 млрд тенге, который должен был появиться в северной промышленной зоне Костаная к 2020 году. Во втором квартале 2019 года планировали запустить завод по производству гречневой крупы за 670 млн тенге мощностью 12,4 тыс. тонн в год./


А чтож вы замолчали о
заводе по переработке гречихи или он уже не работает? В который сбербанк 360 млн выделил

А тракторный завод с которым Питерцы сотрудничают тоже не работает?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20293
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:28
#4
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Отличная, статья... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20293
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:30
#5
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Мне все материалы, Н.Воронина, нравятся... :lol: :oops:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4178
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:01
#6
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Странное течение обстоятельств, столько критики по положению вещей, даже намекают на виновных, но их как раз ругать нельзя под угрозой преследования. Как же быть? Так и будем доживать в замкнутом мире. При советах тоже же самое было с критикой властей, но люди жили по настоящему
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9725
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:23
#7
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тяжело жить автору.
вокруг одну безнадегу видит.
все что можно из прессы в кучу собрал.
это же постоянные стрессы.
а предложить то что может?
как идти в прекрасное будущее.
ничего.
в этом то вся и суть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1067
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:54
#8
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Цитата://Идеально было бы, чтобы наши олигархи вкладывались в казахстанскую экономику//

Узун кулак говорит, что будущие арабские инвестиции в казахскую экономику в размере 6,1 миллиардов долларов, заключённые якобы в ходе недавнего официального визита А.Мамина к саудитам, на самом деле являются деньгами казахских олигархов различными путями вывезенные в предыдущие годы в офшор.
Так сказать: легализация или отмывание или же как пишет г.Воронин: - вкладывание наших ( с чего это вдруг, они НАШИ)олигархов в казахстанскую экономику.
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