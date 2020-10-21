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Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40160
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
В Казахстане огромное значение придается привлечению иностранных инвестиций. Занимаются этим все - от МИД до сельского акима. Даже в определении рейтинга чиновников этот показатель занимает не последнюю роль. Но что-то пошло не так.
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(Полноправные пользователи)
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- 8225
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
Ух, какая статья, мощно, все четко и по делу, подкреплено цифрами - и не поспоришь)
Прочту ка еще разок, бодрит)
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2020 - 11:28]
Прочту ка еще разок, бодрит)
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2020 - 11:28]
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:39
Цитата-/Ух, какая статья, мощно, все четко и по делу, подкреплено цифрами - и не поспоришь)Прочту ка еще разок, бодрит)/
Канадские жители кайфуют
Распечатай статью и ночью,дома под одеялом пере...читывай)
Канадские жители кайфуют
Распечатай статью и ночью,дома под одеялом пере...читывай)
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:22
Цитата-/По всей видимости инвестиционная привлекательность в виде рудненского колеса обозрения и саун костанайского термапарка не сработала/
Сауны только запустили к чему этот перл? Надо было их по видимому в пример привезти и ах,ух,ых как бы выкрутится? Ай да напишу что сауны уже провалились)
Цитата-/Замолчали и о мясоперерабатывающем комплексе за 5,3 млрд тенге, который должен был появиться в северной промышленной зоне Костаная к 2020 году. Во втором квартале 2019 года планировали запустить завод по производству гречневой крупы за 670 млн тенге мощностью 12,4 тыс. тонн в год./
А чтож вы замолчали о
заводе по переработке гречихи или он уже не работает? В который сбербанк 360 млн выделил
А тракторный завод с которым Питерцы сотрудничают тоже не работает?
Сауны только запустили к чему этот перл? Надо было их по видимому в пример привезти и ах,ух,ых как бы выкрутится? Ай да напишу что сауны уже провалились)
Цитата-/Замолчали и о мясоперерабатывающем комплексе за 5,3 млрд тенге, который должен был появиться в северной промышленной зоне Костаная к 2020 году. Во втором квартале 2019 года планировали запустить завод по производству гречневой крупы за 670 млн тенге мощностью 12,4 тыс. тонн в год./
А чтож вы замолчали о
заводе по переработке гречихи или он уже не работает? В который сбербанк 360 млн выделил
А тракторный завод с которым Питерцы сотрудничают тоже не работает?
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:28
Отличная, статья...
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:30
Мне все материалы, Н.Воронина, нравятся...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:01
Странное течение обстоятельств, столько критики по положению вещей, даже намекают на виновных, но их как раз ругать нельзя под угрозой преследования. Как же быть? Так и будем доживать в замкнутом мире. При советах тоже же самое было с критикой властей, но люди жили по настоящему
a
(Пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 9724
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:23
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
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Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 13:54
Цитата://Идеально было бы, чтобы наши олигархи вкладывались в казахстанскую экономику//
Узун кулак говорит, что будущие арабские инвестиции в казахскую экономику в размере 6,1 миллиардов долларов, заключённые якобы в ходе недавнего официального визита А.Мамина к саудитам, на самом деле являются деньгами казахских олигархов различными путями вывезенные в предыдущие годы в офшор.
Так сказать: легализация или отмывание или же как пишет г.Воронин: - вкладывание наших ( с чего это вдруг, они НАШИ)олигархов в казахстанскую экономику.
Узун кулак говорит, что будущие арабские инвестиции в казахскую экономику в размере 6,1 миллиардов долларов, заключённые якобы в ходе недавнего официального визита А.Мамина к саудитам, на самом деле являются деньгами казахских олигархов различными путями вывезенные в предыдущие годы в офшор.
Так сказать: легализация или отмывание или же как пишет г.Воронин: - вкладывание наших ( с чего это вдруг, они НАШИ)олигархов в казахстанскую экономику.
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