Re: Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность

Отправлено: - 12:22

Цитата-/По всей видимости инвестиционная привлекательность в виде рудненского колеса обозрения и саун костанайского термапарка не сработала/







Сауны только запустили к чему этот перл? Надо было их по видимому в пример привезти и ах,ух,ых как бы выкрутится? Ай да напишу что сауны уже провалились)









Цитата-/Замолчали и о мясоперерабатывающем комплексе за 5,3 млрд тенге, который должен был появиться в северной промышленной зоне Костаная к 2020 году. Во втором квартале 2019 года планировали запустить завод по производству гречневой крупы за 670 млн тенге мощностью 12,4 тыс. тонн в год./





А чтож вы замолчали о

заводе по переработке гречихи или он уже не работает? В который сбербанк 360 млн выделил



А тракторный завод с которым Питерцы сотрудничают тоже не работает?