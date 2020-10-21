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≡ Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40159
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
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В Казахстане огромное значение придается привлечению иностранных инвестиций. Занимаются этим все - от МИД до сельского акима. Даже в определении рейтинга чиновников этот показатель занимает не последнюю роль. Но что-то пошло не так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8225
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:26
#1
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Ух, какая статья, мощно, все четко и по делу, подкреплено цифрами - и не поспоришь)
Прочту ка еще разок, бодрит)

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2020 - 11:28]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5555
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 11:39
#2
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Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5555
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:22
#3
Комментарий проходит проверку.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20292
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:28
#4
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Отличная, статья... :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20292
Николай ВОРОНИН: Неработающая привлекательность
Отправлено: 21.10.20 - 12:30
#5
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Мне все материалы, Н.Воронина, нравятся... :lol: :oops:
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