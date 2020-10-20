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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:05
Цитата-/Можете нас приютить?-Нет не можем, сами себе стройте. Но все равно будем говорить, что вас приютили/
Да без проблем ждал этого аргумент)
Могли же начать бесконечную не уютную партизанскую войну?
Засеватся не давать как на Кавказе?
Там все переселенцы за казачьими линиями жили потом при союзе расселились и только интернационализм кончился быстро друг друга начали вырезать
а тут и перед казачьи линии переселялись,и все мирно торговали соседствовали одни хлеб выращивали продавали в степь а другие им мясо привозили так и пришли потом большевики Иманов и Джангильдин с Тараном и закрутилось,завертелось понастроили тут НАМ и ВАМ всё уууух)
Да без проблем ждал этого аргумент)
Могли же начать бесконечную не уютную партизанскую войну?
Засеватся не давать как на Кавказе?
Там все переселенцы за казачьими линиями жили потом при союзе расселились и только интернационализм кончился быстро друг друга начали вырезать
а тут и перед казачьи линии переселялись,и все мирно торговали соседствовали одни хлеб выращивали продавали в степь а другие им мясо привозили так и пришли потом большевики Иманов и Джангильдин с Тараном и закрутилось,завертелось понастроили тут НАМ и ВАМ всё уууух)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:07
А как некоторые кричали то, в своё время, вот только независимость, даст на жизнь.
Буквально за пару десятков лет заживём как в Эмиратах. И вот прошло 30-ть лет.
Но до эмиратов всё так же как и до Китая пешком (образно выражаясь), если не ещё дальше стало.
Буквально за пару десятков лет заживём как в Эмиратах. И вот прошло 30-ть лет.
Но до эмиратов всё так же как и до Китая пешком (образно выражаясь), если не ещё дальше стало.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:16
//а до этого ваши предки, воронежские, саратовские, смоленские, украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?//
Да, они не были у себя на родине.Чтобы привлечь их сюда по "Правилам о крестьянских переселениях ...”, каждому переселенцу (мужчине) передавалось 30 десятин земли. Переселенцы на 15 лет освобождались от всех видов налогов, повинностей, обязательных работ. Для нуждающихся семей "на обзаведение” выделялся кредит до 100 руб.
Так что тут действительно царская Россия позаботилась!
В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи.
//И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали?//
Конечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана
//И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд...//
Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходу
Странно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру...
Да, они не были у себя на родине.Чтобы привлечь их сюда по "Правилам о крестьянских переселениях ...”, каждому переселенцу (мужчине) передавалось 30 десятин земли. Переселенцы на 15 лет освобождались от всех видов налогов, повинностей, обязательных работ. Для нуждающихся семей "на обзаведение” выделялся кредит до 100 руб.
Так что тут действительно царская Россия позаботилась!
В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи.
//И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали?//
Конечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана
//И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд...//
Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходу
Странно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:17
Цитата-/В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?.../
А кто же они? Евреи и есть,сюда приехали из Поволжья а на историческую родину главно в дойчланд попросились) еврейская хитрость)
Цитата-/Конечно хочу. Вы же любите миленьких котят? Можно защищать бездомных котят, отлавливая собак бешеных?))/
Вас в детстве собака покусала?
Цитата-/Ну как же не озвучили? А приютили? И да уже тогда можно было прогнозировать, что произойдёт дальше. То что и произошло/
А что произошло? Детские травмы у людей на ружу вылазят а я просто поддерживаю разговор)
Цитата-/Кто построил?/
Евреи
Цитата-/Ну да а кто сельское хозяйство развивал? Где сегодня эти сёла?Водоводы и оросительные системы? Интересно было бы/
Вообще сел не осталось в стране все городские мы теперича да?)
Цитата-/Государство строило/
Представляю,сидели тут казаки, жандармы и переселенцам хаты монтировали трёхэтажные)
Цитата-/А вы тут причём? Да и ещё раз деревни развивали, от туда народ не тащили/
Мы не причем,мы рядом,а ваши предки в Костанае сразу появились вместе с городом или их спец рейсом из Гамбурга привезли?)
Цитата-/Ну это недр добывающие, и на этом всё? Печалька/
Нам пока хватает,если не в курсе после развала союза по всему СНГ много чего позакрывалось,советую почитать что-нибудь кроме НГ по этой теме)
А кто же они? Евреи и есть,сюда приехали из Поволжья а на историческую родину главно в дойчланд попросились) еврейская хитрость)
Цитата-/Конечно хочу. Вы же любите миленьких котят? Можно защищать бездомных котят, отлавливая собак бешеных?))/
Вас в детстве собака покусала?
Цитата-/Ну как же не озвучили? А приютили? И да уже тогда можно было прогнозировать, что произойдёт дальше. То что и произошло/
А что произошло? Детские травмы у людей на ружу вылазят а я просто поддерживаю разговор)
Цитата-/Кто построил?/
Евреи
Цитата-/Ну да а кто сельское хозяйство развивал? Где сегодня эти сёла?Водоводы и оросительные системы? Интересно было бы/
Вообще сел не осталось в стране все городские мы теперича да?)
Цитата-/Государство строило/
Представляю,сидели тут казаки, жандармы и переселенцам хаты монтировали трёхэтажные)
Цитата-/А вы тут причём? Да и ещё раз деревни развивали, от туда народ не тащили/
Мы не причем,мы рядом,а ваши предки в Костанае сразу появились вместе с городом или их спец рейсом из Гамбурга привезли?)
Цитата-/Ну это недр добывающие, и на этом всё? Печалька/
Нам пока хватает,если не в курсе после развала союза по всему СНГ много чего позакрывалось,советую почитать что-нибудь кроме НГ по этой теме)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:23
Цитата:
Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.
И попробовали бы они в то время не "приютить"!
abaika95:
Немцев твоих предков сюда Сталин сослал, это приютили называется ?)
Немцев твоих предков сюда Сталин сослал, это приютили называется ?)
Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.
И попробовали бы они в то время не "приютить"!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 23:02
Цитата-/И вот прошло 30-ть лет/
И вот прошло 30лет а поухеовшие немцы все забыть Казахстан немогут)
Цитата-/Так что тут действительно царская Россия позаботилась!В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи./
Приведите пример где автохтоны начали крупномасштабную партизанскую войну против переселенцев? И не говорите что не могли,в 1916 начинали но советская власть быстро всех образумила)
Цитата-/онечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана/
Так и было,мои деды коммунисты отучились и сели за трактора и грузовые машины и да бюджет шел из Москвы в ответ отправляли зерно или это не выгодно было для Москвы? Целину для местных поднимали?
И вот прошло 30лет а поухеовшие немцы все забыть Казахстан немогут)
Цитата-/Так что тут действительно царская Россия позаботилась!В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи./
Приведите пример где автохтоны начали крупномасштабную партизанскую войну против переселенцев? И не говорите что не могли,в 1916 начинали но советская власть быстро всех образумила)
Цитата-/онечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана/
Так и было,мои деды коммунисты отучились и сели за трактора и грузовые машины и да бюджет шел из Москвы в ответ отправляли зерно или это не выгодно было для Москвы? Целину для местных поднимали?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13248
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 23:05
Цитата:
Цитата:
Но многим местным надо отдать должное в человеческом отношении. Моя бабушка по маме немного знала казахский - в детстве жили рядом и отношения были отличные.
abaika95: ,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские, смоленские, украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали.
Цитата:
таноми52:
Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.
Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.
Но многим местным надо отдать должное в человеческом отношении. Моя бабушка по маме немного знала казахский - в детстве жили рядом и отношения были отличные.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 23:27
Цитата-/Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходуСтранно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру/
Ну вот Назарбаев и ещё сотни тысяч как он включая моих предков выучились и построили тут всё)
Цитата-/Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.И попробовали бы они в то время не "приютить/
Так не приютили или попробовали бы не приютить?) Определитесь) ну пока определяетесь никто и не говорил что всех сюда позвали,сослали большинство и мои предки постфактум приютили многих на этой земле и да могли не приютить,Сталин бы не обиделся,или вы думаете он такой курил трубку и резюмировал,немцев сослать подальше от фронта мало ли к фашистам перейдут но на новом месте их должны приютить и покушать дать! Ниче не знаю!)
Цитата-/Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали./
Да не спорю,но казахские степи то небыли для них изначально родиной? Для Англичан высадившись в северной Америке родина всеровно была Англия,потом уже их потомки считали родиной северную Америку!)
Ну вот Назарбаев и ещё сотни тысяч как он включая моих предков выучились и построили тут всё)
Цитата-/Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.И попробовали бы они в то время не "приютить/
Так не приютили или попробовали бы не приютить?) Определитесь) ну пока определяетесь никто и не говорил что всех сюда позвали,сослали большинство и мои предки постфактум приютили многих на этой земле и да могли не приютить,Сталин бы не обиделся,или вы думаете он такой курил трубку и резюмировал,немцев сослать подальше от фронта мало ли к фашистам перейдут но на новом месте их должны приютить и покушать дать! Ниче не знаю!)
Цитата-/Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали./
Да не спорю,но казахские степи то небыли для них изначально родиной? Для Англичан высадившись в северной Америке родина всеровно была Англия,потом уже их потомки считали родиной северную Америку!)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.10.20 - 10:22
Цитата:
Ну хоть не вредили - и на том спасибо))
abaika95:
Могли же начать бесконечную не уютную партизанскую войну? Засеватся не давать как на Кавказе?
Могли же начать бесконечную не уютную партизанскую войну? Засеватся не давать как на Кавказе?
Ну хоть не вредили - и на том спасибо))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.10.20 - 10:26
Цитата:
Видимо, не всех, кого-то пропустили)
abaika95:
в 1916 начинали но советская власть быстро всех образумила)
в 1916 начинали но советская власть быстро всех образумила)
Видимо, не всех, кого-то пропустили)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.10.20 - 11:08
Цитата-/Ну хоть не вредили - и на том спасибо/
Не вредили а Жить дали спокойно и тихо,уютно) незачто,обращайтесь
Цитата-/Видимо, не всех, кого-то пропустили/
Тех кого пропустили,они разъехались по странам и сейчас гадят из-за речки Уй) вот это прямая недаработка советского союза)
Не вредили а Жить дали спокойно и тихо,уютно) незачто,обращайтесь
Цитата-/Видимо, не всех, кого-то пропустили/
Тех кого пропустили,они разъехались по странам и сейчас гадят из-за речки Уй) вот это прямая недаработка советского союза)
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