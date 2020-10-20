Отправлено: - 23:05

abaika95: ,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские, смоленские, украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?

таноми52:

Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.

Цитата:Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали.Цитата:Но многим местным надо отдать должное в человеческом отношении. Моя бабушка по маме немного знала казахский - в детстве жили рядом и отношения были отличные.