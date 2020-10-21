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≡ Госномер и свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно заказать на дом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40157
Госномер и свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно заказать на дом
Отправлено: 21.10.20 - 08:42
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Доставка стала доступна на портале eGov.kz. Чтобы оформить услугу, надо заполнить заявку, указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить госпошлину.
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
13
Re: Госномер и свидетельство о регистрации автомобиля теперь...
Отправлено: 21.10.20 - 08:42
#1
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капец вы НГ долгие! сразу понятно местными новостями мало интересуетесь!
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