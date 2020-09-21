Отправлено: - 23:03

abaika95:

Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?

Цитата:Нет, не интересуюсь. По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе по духу