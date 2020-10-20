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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5550
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:05
#13381
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:07
#13382
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А как некоторые кричали то, в своё время, вот только независимость, даст на жизнь.
Буквально за пару десятков лет заживём как в Эмиратах. И вот прошло 30-ть лет.
Но до эмиратов всё так же как и до Китая пешком (образно выражаясь), если не ещё дальше стало. :lol:
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2064
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:16
#13383
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//а до этого ваши предки,воронежские,саратовские,смоленские,украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?//

Да, они не были у себя на родине.Чтобы привлечь их сюда по "Правилам о крестьянских переселениях ...”, каждому переселенцу (мужчине) передавалось 30 десятин земли. Переселенцы на 15 лет освобождались от всех видов налогов, повинностей, обязательных работ. Для нуждающихся семей "на обзаведение” выделялся кредит до 100 руб.
Так что тут действительно царская Россия позаботилась!
В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи.

//И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали?//

Конечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана


//И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд...//

Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходу
Странно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру...
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5550
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 22:17
#13384
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