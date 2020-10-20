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≡ "Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40156
"Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
Отправлено: 20.10.20 - 19:43
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"Мы поддерживаем действия правительств, направленные на пресечение распространения вируса. В то же время индустрия путешествий, туризма и отдыха является мощным генератором глобальной экономической активности и увеличения рабочих мест", - сказал президент авиакомпании Питер Фостер.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
460
Re: "Эйр Астана" сократит количество международных...
Отправлено: 20.10.20 - 19:43
#1
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Читаю последний абзац, как у вас, оказывается, все хорошо, ну просто супер.
Так что же вы все-таки скукоживаетесь? Стало быть ваши данные не такие уж и достоверные?
И, воообще,
Цитата:
президент авиакомпании Питер Фостер. Источник:

это что за чел? Почему не "коренных" фамилий?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
"Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
Отправлено: 20.10.20 - 20:23
#2
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Цитата:
electro:

А это результаты латинизации :lol:

[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 15:24]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
"Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
Отправлено: 20.10.20 - 20:54
#3
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Цитата:
electro:
это что за чел? Почему не "коренных" фамилий?

Вы не в курсе, сколько всего принадлежит индусам, китайцам и прочим американцам?)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
460
"Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
Отправлено: 20.10.20 - 21:10
#4
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Цитата:
maxsaf:
сколько всего принадлежит индусам, китайцам и прочим американцам?

Чувствую, что казахам не принадлежит уже ничего :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
"Эйр Астана" сократит количество международных авиарейсов
Отправлено: 20.10.20 - 22:00
#5
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Цитата:
electro:
Чувствую, что казахам не принадлежит уже ничего

ну почему же, около 30-ти % Газо-нефти добывающего, если не ошибаюсь.
От остальных 70-ти, только налоги. :-x
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