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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
- Сообщений:
- 1316
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:05
Цитата:
Да кого вы тут приютили, все у себя на Родине. Благодетель, блин))))
,мы всех приютили
Да кого вы тут приютили, все у себя на Родине. Благодетель, блин))))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:26
Цитата-/Да кого вы тут приютили, все у себя на Родине. Благодетель, блин)/
Неспорю сейчас уже да,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские,смоленские,украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были? А те кого в войну прислали в эвакуацию/департацию? А тех кого сослали в годы террора с насижаных мест? А работники едущие на целину?) Так что не надо ля-ля)
Неспорю сейчас уже да,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские,смоленские,украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были? А те кого в войну прислали в эвакуацию/департацию? А тех кого сослали в годы террора с насижаных мест? А работники едущие на целину?) Так что не надо ля-ля)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:42
Цитата:
Это Царская Россия и СССР - приютили.
А за 30 лет-независимости,
около 5 млн. человек - сбежали...
abaika95:
Так что не надо ля-ля)
Так что не надо ля-ля)
Это Царская Россия и СССР - приютили.
А за 30 лет-независимости,
около 5 млн. человек - сбежали...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:01
Цитата-/Это Царская Россия и СССР - приютили./
Кого же они приютили если крестьяне бежали из центральной России с голодухи сюда за землей? И кого тут приютил СССР когда ссылал сюда людей? Немцев твоих предков сюда Сталин сослал, это приютили называется ?)
Цитата-/А за 30 лет-независимости,около 5 млн. человек - сбежали/
Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)
Кого же они приютили если крестьяне бежали из центральной России с голодухи сюда за землей? И кого тут приютил СССР когда ссылал сюда людей? Немцев твоих предков сюда Сталин сослал, это приютили называется ?)
Цитата-/А за 30 лет-независимости,около 5 млн. человек - сбежали/
Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:15
Цитата:
Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать)). Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))
abaika95:
Нет я изначально его и не вкладывал это вы везде его видите)
Нет я изначально его и не вкладывал это вы везде его видите)
Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать)). Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:16
Цитата:
Сторонники Турана явно не знали))
abaika95:
Кому надо тот знал
Кому надо тот знал
Сторонники Турана явно не знали))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:21
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 20:51]
abaika95: мы всех приютилиНе вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков. За это вам подняли целину, вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего, так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался. Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился.
[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 20:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:28
Цитата:
Ну это вы погорячились, с приютили
Чемодан вокзал это да.
А так страна была общим домом для многих наций.
Но это было давно и уже не правда.
ПС: И да "приютившиеся" много было чего построили и создали было. И в основном всего этого уже нет.
[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 15:48]
abaika95:
,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе
,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе
Ну это вы погорячились, с приютили
Чемодан вокзал это да.
А так страна была общим домом для многих наций.
Но это было давно и уже не правда.
ПС: И да "приютившиеся" много было чего построили и создали было. И в основном всего этого уже нет.
[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 15:48]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:07
Цитата-/Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать/
Что за бред?)
Цитата-/Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))/
У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)
Цитата-/Не вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков/
А выше прочитайте как я подал эту информацию,там где про пропаганду,увидели? Если нет очки купите уже себе)
Цитата-/За это вам подняли целину/
Лично "нам" ? Не стране? А нам? И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали? Ок ну подняли молодцы возьмите с полки пирожок)
Цитата-/вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего/
Лично для нас эвакуировали?) Пирожок ещё лежит,тянитесь)
Цитата-/так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался./
Пирожок забрали? Если нет то быстрей быстрей там ещё немцы на очереди после украинцев из Канады)
Цитата-/Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился./
Вы нет,а предки вполне вполне
Цитата-/Ну это вы погорячились, с приютили Чемодан вокзал это да.А так страна была общим домом для многих наций/
Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )
Цитата-/А так страна была общим домом для многих наций.Но это было давно и уже не правда./
А ну ок,немцы что-то лечат за неправду)
Что за бред?)
Цитата-/Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))/
У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)
Цитата-/Не вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков/
А выше прочитайте как я подал эту информацию,там где про пропаганду,увидели? Если нет очки купите уже себе)
Цитата-/За это вам подняли целину/
Лично "нам" ? Не стране? А нам? И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали? Ок ну подняли молодцы возьмите с полки пирожок)
Цитата-/вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего/
Лично для нас эвакуировали?) Пирожок ещё лежит,тянитесь)
Цитата-/так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался./
Пирожок забрали? Если нет то быстрей быстрей там ещё немцы на очереди после украинцев из Канады)
Цитата-/Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился./
Вы нет,а предки вполне вполне
Цитата-/Ну это вы погорячились, с приютили Чемодан вокзал это да.А так страна была общим домом для многих наций/
Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )
Цитата-/А так страна была общим домом для многих наций.Но это было давно и уже не правда./
А ну ок,немцы что-то лечат за неправду)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:12
Цитата-/ПС: И да "приютившиеся" много было чего построили и создали было. И в основном всего этого уже нет./
Деревни построили себе жить, потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки,или строили только ссыльные немцы из Поволжья? Ваши предки тут когда появились?) И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд,потом города чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)
И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует
Деревни построили себе жить, потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки,или строили только ссыльные немцы из Поволжья? Ваши предки тут когда появились?) И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд,потом города чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)
И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:37
Цитата:
В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?...
abaika95:
Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)
Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)
В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:46
Цитата:
-Можете нас приютить?
-Нет не можем, сами себе стройте. Но все равно будем говорить, что вас приютили)))
abaika95:
Деревни построили себе жить
Деревни построили себе жить
-Можете нас приютить?
-Нет не можем, сами себе стройте. Но все равно будем говорить, что вас приютили)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:51
Цитата:
Конечно хочу. Вы же любите миленьких котят? Можно защищать бездомных котят, отлавливая собак бешеных?))
abaika95:
У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)
У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)
Конечно хочу. Вы же любите миленьких котят? Можно защищать бездомных котят, отлавливая собак бешеных?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:57
Цитата:
Наверное уже пора в ООН жаловаться ))
drakon:
В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?..
В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?..
Наверное уже пора в ООН жаловаться ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:57
Цитата:
Ну как же не озвучили? А приютили?
И да уже тогда можно было прогнозировать, что произойдёт дальше. То что и произошло. Цитата:
Кто построил?Цитата:
Ну да а кто сельское хозяйство развивал? Где сегодня эти сёла?
Водоводы и оросительные системы? Интересно было бы узнать. Цитата:
Государство строило.Цитата:
А вы тут причём? Да и ещё раз деревни развивали, от туда народ не тащили.Цитата:
Ну это недр добывающие, и на этом всё?
Печалька.
[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 17:02]
abaika95:
Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )
Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )
Ну как же не озвучили? А приютили?
И да уже тогда можно было прогнозировать, что произойдёт дальше. То что и произошло. Цитата:
abaika95:
Деревни построили себе жить
Деревни построили себе жить
Кто построил?Цитата:
abaika95:
потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки
потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки
Ну да а кто сельское хозяйство развивал? Где сегодня эти сёла?
Водоводы и оросительные системы? Интересно было бы узнать. Цитата:
abaika95:
Ссыльные строили себе жилье,
Ссыльные строили себе жилье,
Государство строило.Цитата:
abaika95:
чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)
чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)
А вы тут причём? Да и ещё раз деревни развивали, от туда народ не тащили.Цитата:
abaika95:
И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует
И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует
Ну это недр добывающие, и на этом всё?
Печалька.
[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 17:02]
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