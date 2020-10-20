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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1316
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:05
#13366
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Цитата:
,мы всех приютили


Да кого вы тут приютили, все у себя на Родине. Благодетель, блин))))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:26
#13367
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Цитата-/Да кого вы тут приютили, все у себя на Родине. Благодетель, блин)/



Неспорю сейчас уже да,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские,смоленские,украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были? А те кого в войну прислали в эвакуацию/департацию? А тех кого сослали в годы террора с насижаных мест? А работники едущие на целину?) Так что не надо ля-ля)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20290
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 19:42
#13368
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Цитата:
abaika95:
Так что не надо ля-ля)

Это Царская Россия и СССР - приютили.
А за 30 лет-независимости,
около 5 млн. человек - сбежали... :-o
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:01
#13369
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Цитата-/Это Царская Россия и СССР - приютили./



Кого же они приютили если крестьяне бежали из центральной России с голодухи сюда за землей? И кого тут приютил СССР когда ссылал сюда людей? Немцев твоих предков сюда Сталин сослал, это приютили называется ?)



Цитата-/А за 30 лет-независимости,около 5 млн. человек - сбежали/



Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:15
#13370
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Цитата:
abaika95:
Нет я изначально его и не вкладывал это вы везде его видите)

Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать)). Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:16
#13371
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Цитата:
abaika95:
Кому надо тот знал

Сторонники Турана явно не знали))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:21
#13372
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Цитата:
abaika95: мы всех приютили
Не вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков. За это вам подняли целину, вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего, так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался. Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился.

[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 20:51]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 20:28
#13373
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Цитата:
abaika95:
,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе

Ну это вы погорячились, с приютили :lol:
Чемодан вокзал это да.
А так страна была общим домом для многих наций.
Но это было давно и уже не правда. ;-)
ПС: И да "приютившиеся" много было чего построили и создали было. И в основном всего этого уже нет. :oops:

[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 15:48]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:07
#13374
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Цитата-/Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать/


Что за бред?)




Цитата-/Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))/



У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)



Цитата-/Не вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков/


А выше прочитайте как я подал эту информацию,там где про пропаганду,увидели? Если нет очки купите уже себе)





Цитата-/За это вам подняли целину/


Лично "нам" ? Не стране? А нам? И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали? Ок ну подняли молодцы возьмите с полки пирожок)



Цитата-/вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего/


Лично для нас эвакуировали?) Пирожок ещё лежит,тянитесь)



Цитата-/так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался./


Пирожок забрали? Если нет то быстрей быстрей там ещё немцы на очереди после украинцев из Канады)




Цитата-/Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился./



Вы нет,а предки вполне вполне




Цитата-/Ну это вы погорячились, с приютили Чемодан вокзал это да.А так страна была общим домом для многих наций/



Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )



Цитата-/А так страна была общим домом для многих наций.Но это было давно и уже не правда./



А ну ок,немцы что-то лечат за неправду)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:12
#13375
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Цитата-/ПС: И да "приютившиеся" много было чего построили и создали было. И в основном всего этого уже нет./



Деревни построили себе жить, потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки,или строили только ссыльные немцы из Поволжья? Ваши предки тут когда появились?) И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд,потом города чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)



И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20290
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:37
#13376
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Цитата:
abaika95:
Границы открыли все евреи срочно немцами стали вот и уехали)

В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:46
#13377
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Цитата:
abaika95:
Деревни построили себе жить

-Можете нас приютить?
-Нет не можем, сами себе стройте. Но все равно будем говорить, что вас приютили)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:51
#13378
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Цитата:
abaika95:
У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)

Конечно хочу. Вы же любите миленьких котят? Можно защищать бездомных котят, отлавливая собак бешеных?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:57
#13379
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Цитата:
drakon:
В Казахстане, жило - 5 млн. евреев?..

Наверное уже пора в ООН жаловаться ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 21:57
#13380
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Цитата:
abaika95:
Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )

Ну как же не озвучили? А приютили? :-x
И да уже тогда можно было прогнозировать, что произойдёт дальше. То что и произошло. 8-) Цитата:
abaika95:
Деревни построили себе жить

Кто построил?Цитата:
abaika95:
потом пришли большевики и мобилизовали всех на большие стройки

Ну да а кто сельское хозяйство развивал? Где сегодня эти сёла?
Водоводы и оросительные системы? Интересно было бы узнать. ;-) Цитата:
abaika95:
Ссыльные строили себе жилье,

Государство строило.Цитата:
abaika95:
чтобы перевести всех из деревень обслуживать эти заводы,лично вы тут причем?)

А вы тут причём? Да и ещё раз деревни развивали, от туда народ не тащили.Цитата:
abaika95:
И да все что крупное и важное осталось на своих местах Рудный пашет,Лисаковск пашет,Житикара пашет,Аркалык пашет один Костанай торгует

Ну это недр добывающие, и на этом всё? :-x
Печалька.

[Исправлено: elektron, 20.10.2020 - 17:02]
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