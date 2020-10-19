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≡ Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40156
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
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Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11300
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 20.10.20 - 03:52
#15
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Интересное видео по теме.



;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 04:37
#16
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Цитата:
ACROS:
при наших НЕСМЕТНЫХ подземных богатствах- делать нашу жизнь хотя бы минимально КОМФОРТНОЙ - это их ОБЯЗАННОСТЬ и за эту обязанность мы с вами ПЛАТИМ им за это деньгами, посредством перечисления налогов в гос.бюджет

Вы получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете. А несметные подземные богатства - так вы там каким боком? Там уже есть кому карманы набивать))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 07:36
#17
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Цитата:
ACROS:
Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер.

Позволю себе не согласиться. Совершенно точно производства и важнейшие элементы инфраструктуры должны работать, а обьекты увеселительно-развлекательного характера можно и не открывать. В войну же как-то обходились без развлечений, в послевоенные годы самый сильный скачок был в первые 5-10 лет. Сейчас не война конечно, но люди гибнут
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9723
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 08:47
#18
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в соседей ограничения ужесточают. в тех же москвах
порог орви на данное время превышен.
поэтому тот кто не видет бревна у себя в глазах,
может продолжать поносить нащи власти.
но это не от большого ума.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9723
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 08:49
#19
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кстати в Москве разрешили полицейским
жесткие задержания людей без масок
в общественных местах.
вплоть до лицом в пол.
видео есть с таким задержанием в метро.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13247
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 09:45
#20
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Цитата:
Серый волк:
Маска нужна в общественных местах, как и социальная дистанция она даёт защиту от части капель с вирусами, далеко не всех, в основном крупных. Но именно такие содержат больше вирусов. Посещать толкучки, магазины во время большого кол-ва покупателей - не лучшее занятие. Ибо маска задержит только часть. И это посещение ненужное.

Большинству граждан как России, так Казахстана этого не понять. В Челябинске в полной маршрутке 2-3 человека в маске. Для наших людей - только ограничения и только штрафы. По-другому они не понимают.
Цитата:
Серый волк:
Таким именно образом при не шкалящем уровне запрет общественного транспорта - это преступное деяние.

Весной как-то был эффект от ограничений транспорта.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
460
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 19:28
#21
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Цитата:
alex_60:
кстати в Москве разрешили полицейским жесткие задержания людей без масок в общественных местах. вплоть до лицом в пол.

Ну так они допрыгаются на ответку, не сегодня-завтра, с такими разрешениями
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1063
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 20.10.20 - 20:09
#22
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Цитата:
maxsaf:
получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете


Не согласен: давайте мух отдельно, котлеты отдельно - не Я придумал шкалу налогов; ОНИ повысят Я буду платить БОЛЬШЕ; ОНИ понизят (что маловероятно, практически невозможно)Я буду платить МЕНЬШЕ. И на ежегодных отчётах акима Я говорю: я плачу столько налогов сколько никто не платит в данном округе, плюс в так называемый общественный фонд района, что имею ПРАВО потребовать для себя ПОСЛАБЛЕНИЯ в отдельных взятых вопросах.

Цитата:
maxsaf:
подземные богатства - так вы там каким боком?


Не напрямую: за тридцать лет Егимендика и Тауыльсыздыка могли бы построить: классные дороги до каждого села; оснащённые оборудованием сельские больницы; провести в каждое село ГАЗ, ВОДУ, широкополосный ИНТЕРНЕТ; передовые школы что бы молодежь не уезжала.

Цитата:
maxsaf:
есть кому карманы набивать))


Если всё ВЫШЕСКАЗАННОЕ было бы, то не жалко: - одну семейку народ Казахстана прокормил бы, даже и с золотым унитазом и недвижимостью на Западе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1063
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 20.10.20 - 20:17
#23
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Цитата:
maxsaf:
Позволю себе не согласиться.


Это и называется: ПЛЮРАЛИЗМ мнений - за что и погорел Горбачёв.

Обьекты УВЕСЕЛИТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО характера - там тоже ЛЮДИ: их ЗАРПЛАТА, их СЕМЬИ, их ЕЖЕДНЕВНЫЙ рацион питания, учёба их детей, здоровье их и членов их семей да и многое того что называется - ЖИЗНЬЮ.
Как с ними быть??? Жить на эти 42 500, которые неизвестно дадут или не дадут, и что такое 42 500 - это ОДИН раз сходить в Астыкжан.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8219
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 21:39
#24
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Цитата:
ACROS:
Жить на эти 42 500, которые неизвестно дадут или не дадут

А вот тут пригодились бы несметные запасы из недр))
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