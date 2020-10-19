Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Читать новость
ACROS: при наших НЕСМЕТНЫХ подземных богатствах- делать нашу жизнь хотя бы минимально КОМФОРТНОЙ - это их ОБЯЗАННОСТЬ и за эту обязанность мы с вами ПЛАТИМ им за это деньгами, посредством перечисления налогов в гос.бюджет
Вы получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете. А несметные подземные богатства - так вы там каким боком? Там уже есть кому карманы набивать))
ACROS: Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер.
Позволю себе не согласиться. Совершенно точно производства и важнейшие элементы инфраструктуры должны работать, а обьекты увеселительно-развлекательного характера можно и не открывать. В войну же как-то обходились без развлечений, в послевоенные годы самый сильный скачок был в первые 5-10 лет. Сейчас не война конечно, но люди гибнут
в соседей ограничения ужесточают. в тех же москвах порог орви на данное время превышен. поэтому тот кто не видет бревна у себя в глазах, может продолжать поносить нащи власти. но это не от большого ума.
Серый волк: Маска нужна в общественных местах, как и социальная дистанция она даёт защиту от части капель с вирусами, далеко не всех, в основном крупных. Но именно такие содержат больше вирусов. Посещать толкучки, магазины во время большого кол-ва покупателей - не лучшее занятие. Ибо маска задержит только часть. И это посещение ненужное.
Большинству граждан как России, так Казахстана этого не понять. В Челябинске в полной маршрутке 2-3 человека в маске. Для наших людей - только ограничения и только штрафы. По-другому они не понимают. Цитата:
Серый волк: Таким именно образом при не шкалящем уровне запрет общественного транспорта - это преступное деяние.
Весной как-то был эффект от ограничений транспорта.
maxsaf: получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете
Не согласен: давайте мух отдельно, котлеты отдельно - не Я придумал шкалу налогов; ОНИ повысят Я буду платить БОЛЬШЕ; ОНИ понизят (что маловероятно, практически невозможно)Я буду платить МЕНЬШЕ. И на ежегодных отчётах акима Я говорю: я плачу столько налогов сколько никто не платит в данном округе, плюс в так называемый общественный фонд района, что имею ПРАВО потребовать для себя ПОСЛАБЛЕНИЯ в отдельных взятых вопросах.
Цитата:
maxsaf: подземные богатства - так вы там каким боком?
Не напрямую: за тридцать лет Егимендика и Тауыльсыздыка могли бы построить: классные дороги до каждого села; оснащённые оборудованием сельские больницы; провести в каждое село ГАЗ, ВОДУ, широкополосный ИНТЕРНЕТ; передовые школы что бы молодежь не уезжала.
Цитата:
maxsaf: есть кому карманы набивать))
Если всё ВЫШЕСКАЗАННОЕ было бы, то не жалко: - одну семейку народ Казахстана прокормил бы, даже и с золотым унитазом и недвижимостью на Западе.
Это и называется: ПЛЮРАЛИЗМ мнений - за что и погорел Горбачёв.
Обьекты УВЕСЕЛИТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО характера - там тоже ЛЮДИ: их ЗАРПЛАТА, их СЕМЬИ, их ЕЖЕДНЕВНЫЙ рацион питания, учёба их детей, здоровье их и членов их семей да и многое того что называется - ЖИЗНЬЮ. Как с ними быть??? Жить на эти 42 500, которые неизвестно дадут или не дадут, и что такое 42 500 - это ОДИН раз сходить в Астыкжан.
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