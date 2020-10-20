Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 21:07

Цитата-/Само собой вы не вкладывали - для этого нужно уметь что-то куда-то вкладывать/





Что за бред?)









Цитата-/Оно у вас случайно получилось. Случайно привели пример с животными. Можно же было сказать - защита одних памятников архитектуры без разрушения других? ))/







У вас какие-то проблемы в этом плане? Хотите поговорить об этом?)







Цитата-/Не вы, а ваши предки, и не всех, а наших предков/





А выше прочитайте как я подал эту информацию,там где про пропаганду,увидели? Если нет очки купите уже себе)











Цитата-/За это вам подняли целину/





Лично "нам" ? Не стране? А нам? И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали? Ок ну подняли молодцы возьмите с полки пирожок)







Цитата-/вместе с людьми эвакуировали заводы, понастроили много чего/





Лично для нас эвакуировали?) Пирожок ещё лежит,тянитесь)







Цитата-/так что тут спорный вопрос - кто кому должен остался./





Пирожок забрали? Если нет то быстрей быстрей там ещё немцы на очереди после украинцев из Канады)









Цитата-/Я родился в Казахстане, но ни у кого я не ютился./







Вы нет,а предки вполне вполне









Цитата-/Ну это вы погорячились, с приютили Чемодан вокзал это да.А так страна была общим домом для многих наций/







Как вы так можете в своем сознании выстраивать то что изначально не было озвучено? Фантомные боли? Вам перед уездом кричали чемодан-вокзал-гамбург? )







Цитата-/А так страна была общим домом для многих наций.Но это было давно и уже не правда./







А ну ок,немцы что-то лечат за неправду)