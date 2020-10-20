28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались. Читать новость
"Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры." - Следовательно все штрафные санкции, которые были ранее применены не законны.(ветклиника и т.д.). Значит власти должны были только профилактикой ограничиться. Карантина то в области оказывается нет.
Ну хорошо,раз самый глвный санитарный врач сказал,что карантин отсутствует,тогда снимаем масочки и перчатки,в случае чего ссылаться будем на эту статью. Кстати НГ вы пишете в своём инстаграмме "187 день карантина",а карантина то оказывается тю-тю нету.
Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют
СЭС может проверить объект бизнеса только после жалобы. Никаких внеплановых проверок. Изменения в Предпринимательский Кодекс РК были внесены. Вправе провести проверку только на основании поступивших жалоб, при всем, проверку нужно регистрировать в органах правовой статистики. Статья 144., п.6 Предпринимательского кодекса РК.
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