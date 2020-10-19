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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:21
В Костанае как митинг прошел? Абайка ходил на него, под часами стоял на площади)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:27
Цитата:
Текст про визит Шойгу тоже одинаковый. Но сам министр обороны РФ сказал, что это один из важнейших документов за все время. Умеют заинтриговать.)
alex_60:
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
Текст про визит Шойгу тоже одинаковый. Но сам министр обороны РФ сказал, что это один из важнейших документов за все время. Умеют заинтриговать.)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:33
Цитата:
Вам лучше пока с драконом погоду пообсуждать в его деревне Место, соседних деревнях, землях и странах)
abaika95:
Комментарий проходит проверку.
Комментарий проходит проверку.
Вам лучше пока с драконом погоду пообсуждать в его деревне Место, соседних деревнях, землях и странах)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 22:02
Цитата:
За что? Или только в парламенте разрешено законы обсуждать? Они что, с оружием на митинг пришли или власть оскорбили? Мне тоже уже штраф светит, или срок, за обсуждения тут на форуме?)
abaika95:
Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь
Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь
За что? Или только в парламенте разрешено законы обсуждать? Они что, с оружием на митинг пришли или власть оскорбили? Мне тоже уже штраф светит, или срок, за обсуждения тут на форуме?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 22:51
Цитата-/За что? Или только в парламенте разрешено законы обсуждать?/
За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф
За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 23:46
Цитата:
Не мучайте модераторов, последуйте моему совету. Вы же хотите в 30-ку? Обсудите погоду в каждой из этих стран и возвращайтесь с ПП))
abaika95:
Комментарий проходит проверку.
Комментарий проходит проверку.
Не мучайте модераторов, последуйте моему совету. Вы же хотите в 30-ку? Обсудите погоду в каждой из этих стран и возвращайтесь с ПП))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 00:02
Цитата:
На 31 канале сюжет прошел по теме, так что скоро вам сообщат)
alex_60:
СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
На 31 канале сюжет прошел по теме, так что скоро вам сообщат)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 00:08
Цитата-/Не мучайте модераторов, последуйте моему совету. Вы же хотите в 30-ку? Обсудите погоду в каждой из этих стран и возвращайтесь с ПП))/
Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут
Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 04:29
Цитата:
Если ты за защиту баранов, то что мешает призывать к отстрелу волков?
PS: не ищите тут подтекста, это реально пример из жизни животных)
[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 04:33]
abaika95:
За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф
За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф
Если ты за защиту баранов, то что мешает призывать к отстрелу волков?
PS: не ищите тут подтекста, это реально пример из жизни животных)
[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 04:33]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 04:32
Цитата:
Ну тогда без обид, если что-то пропущу и не прочитаю, не очень хочется проматывать назад, смотреть, перекрасилось там зеленое в черное или нет.
abaika95:
Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут
Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут
Ну тогда без обид, если что-то пропущу и не прочитаю, не очень хочется проматывать назад, смотреть, перекрасилось там зеленое в черное или нет.
a
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 12:18
в каз сми обсуждают таблички в лифтах Караганды,
это жесть ,это нечто..
такие перлы выдали..
это жесть ,это нечто..
такие перлы выдали..
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 12:21
Цитата-/Если ты за защиту баранов, то что мешает призывать к отстрелу волков?PS: не ищите тут подтекста, это реально пример из жизни животных)/
Если ты в Пысы решил оправдаться то изначально подтекст и вкладывал)
Ну не суть,давай точнее пример чтобы ни у кого не было желания копаться в подтексте, на митинге о защите прав рабочих нашего завода не должно быть агитации по запрету для дейтельности для рабочих другого завода! это уже другая тема получается) либо их должны штрафануть за это, либо эта тема была согласована с акиматом, тогда это провал.
30 лет пропаганда выстраивает позицию что Казахстан это плавильный котел для наций и языков,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе
Ещё к приезду Шойгу это всё
"Проверки на дорогах" начались
Если ты в Пысы решил оправдаться то изначально подтекст и вкладывал)
Ну не суть,давай точнее пример чтобы ни у кого не было желания копаться в подтексте, на митинге о защите прав рабочих нашего завода не должно быть агитации по запрету для дейтельности для рабочих другого завода! это уже другая тема получается) либо их должны штрафануть за это, либо эта тема была согласована с акиматом, тогда это провал.
30 лет пропаганда выстраивает позицию что Казахстан это плавильный котел для наций и языков,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе
Ещё к приезду Шойгу это всё
"Проверки на дорогах" начались
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 18:49
Цитата:
Это вы перешли на защиту животных своим неудачным примером, я вам указал, почему ваш пример неудачный.
Давайте перефразирую - если вы за защиту посевов, что мешает травить саранчу? Опять подтекст?))
В плане языков так же - не получится возвысить степь, не принижая горы, высота - понятие относительное.
abaika95:
Если ты в Пысы решил оправдаться то изначально подтекст и вкладывал)
Если ты в Пысы решил оправдаться то изначально подтекст и вкладывал)
Это вы перешли на защиту животных своим неудачным примером, я вам указал, почему ваш пример неудачный.
Давайте перефразирую - если вы за защиту посевов, что мешает травить саранчу? Опять подтекст?))
В плане языков так же - не получится возвысить степь, не принижая горы, высота - понятие относительное.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 18:50
Цитата:
О его приезде сообщали заранее? Можно ссылку?
abaika95:
Ещё к приезду Шойгу это всё "Проверки на дорогах" начались
Ещё к приезду Шойгу это всё "Проверки на дорогах" начались
О его приезде сообщали заранее? Можно ссылку?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 18:57
Комментарий проходит проверку.
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