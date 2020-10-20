Отправлено: - 18:48

Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют

Цитата:СЭС может проверить объект бизнеса только после жалобы. Никаких внеплановых проверок. Изменения в Предпринимательский Кодекс РК были внесены. Вправе провести проверку только на основании поступивших жалоб, при всем, проверку нужно регистрировать в органах правовой статистики. Статья 144., п.6 Предпринимательского кодекса РК.