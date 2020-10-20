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≡ 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40155
28 человек в неделю - причины возвращения ограничений пояснил главный санврач Костанайской области
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
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Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
12
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 17:16
#1
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"Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры." - Следовательно все штрафные санкции, которые были ранее применены не законны.(ветклиника и т.д.). Значит власти должны были только профилактикой ограничиться. Карантина то в области оказывается нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7533
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 17:54
#2
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Цитата:
. Чтобы провести проверку, нужна регистрация в области прокуратуры.

Источник:

Когда им надо без всяких регистраций в прокуратуре,заходят и проверяют.

Цитата:
Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры.

Источник:

Ну хорошо,раз самый глвный санитарный врач сказал,что карантин отсутствует,тогда снимаем масочки и перчатки,в случае чего ссылаться будем на эту статью.
Кстати НГ вы пишете в своём инстаграмме "187 день карантина",а карантина то оказывается тю-тю нету.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
52
Re: 28 человек в неделю - причины возвращения ограничений...
Отправлено: 20.10.20 - 18:20
#3
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Все бла-бла,пустая болтовня главного специалиста,то есть карантин то нету. Он сам не знает что надо делать!
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