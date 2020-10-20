Отправлено: - 17:16

Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.