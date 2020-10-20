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≡ 68 человек эвакуировали и четырех спасли пожарные при тушении огня в подъезде десятиэтажки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40155
68 человек эвакуировали и четырех спасли пожарные при тушении огня в подъезде десятиэтажки в Костанае
Отправлено: 20.10.20 - 17:10
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Сообщение о пожаре в 10-этажном доме по ул. Садовой поступило на пункт связи ПЧ-№ 6 Костаная сегодня, 20 октября, в 01:55. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия в 02:05.
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aodhan
§ aodhan
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.19
Сообщений:
14
Re: 68 человек эвакуировали и четырех спасли пожарные при...
Отправлено: 20.10.20 - 17:10
#1
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Цитата:
открытым огнем горел строительный мусор
Так в чём причина пожара? Кто-то поджог мусор?
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