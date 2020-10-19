Отправлено: - 15:25

JereK:

бесполезный трындеж. Следовало бы подождать пару лет (ну или пока засохнут) и потом подводить итоги

nmv85:

А нам вообще все равно

Ну, тополя-то живучие, поэтому их да берёзы и садите большинство. У нас ПКСК года 3 назад хотели посадить осенью во дворе тополя, заготовили саженцы, но не успели или забыли. Короче бросили их где-то в подвал и вспомнили про них только в следующем году летом. В итоге решили посадить такими и они все выжили. Правда у некоторых макушки омертвели, их обрезать пришлось.А неплохо было бы дубы вырастить, липы, пихты, которые у нас неплохо растут при должном уходе.Цитата:Вот именно, что нет. Теперь хотя бы знаем ФИО тех, кто занимался вопросом, возможно, они дорожат своей репутацией и на этот раз не допустят чтобы деревца засохли.Цитата:Неужели не заметили, что в последние дни в городе стоит сушь да пыль, которой мы и дышим? Пыль - канцероген. А плотные зелёные посадки вокруг домов и вдоль дорог могли бы улучшить наш воздух.