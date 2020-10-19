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≡ «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40153
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 15:55
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- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - сообщила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию. Я хочу, чтобы город был зелёным. Результат можно будет оценить только весной.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 20:09
#15
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Цитата-/нам вообще все равно, что там посажено живущим там, нам бы дорогу сделали нормальную./



Делаете обращение на имя акима города,либо через айкомек на ЖКХ если не реагируют то сюда уже в народные новости с разносом, в другом порядке это уже будет лицемерие и хайпажорство как один профессионал этих дел из питера тут учит)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7002
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 20.10.20 - 09:35
#16
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Добрый люди, наблюдавшие ремонт на проспекте прислали фото ямы под дерево, прикрытой земелькой.

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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
994
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 20.10.20 - 15:25
#17
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Ну, тополя-то живучие, поэтому их да берёзы и садите большинство. У нас ПКСК года 3 назад хотели посадить осенью во дворе тополя, заготовили саженцы, но не успели или забыли. Короче бросили их где-то в подвал и вспомнили про них только в следующем году летом. В итоге решили посадить такими и они все выжили. Правда у некоторых макушки омертвели, их обрезать пришлось.

А неплохо было бы дубы вырастить, липы, пихты, которые у нас неплохо растут при должном уходе.

Цитата:
JereK:
бесполезный трындеж. Следовало бы подождать пару лет (ну или пока засохнут) и потом подводить итоги


Вот именно, что нет. Теперь хотя бы знаем ФИО тех, кто занимался вопросом, возможно, они дорожат своей репутацией и на этот раз не допустят чтобы деревца засохли.

Цитата:
nmv85:
А нам вообще все равно


Неужели не заметили, что в последние дни в городе стоит сушь да пыль, которой мы и дышим? Пыль - канцероген. А плотные зелёные посадки вокруг домов и вдоль дорог могли бы улучшить наш воздух.
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