Re: Справки о смерти начали выдавать онлайн в Казахстане

Отправлено: - 15:22

С этим делом вплотную столкнулся этим летом.

Заключение паталогоанатома из морга, затем медицинское заключение из поликлиники, в ЦОНе надо было доказывать свое родство, а там ошибочка в документах.

Отправили в ЗАГС.

Короче, пришлось изрядно побегать.

Неужели теперь только ИИН покойного и все?

А кто определить, от чего умер человек? А если там криминал?

Не совсем все понятно.