Отправлено: - 13:43

alex_60:

что люди хотят показать, называя его Васькой, Васей... друганы не разлей вода? или поиздеваться над бывшим чиновником? ну это мелко как-то..

[Исправлено: Кушмурунец23, 20.10.2020 - 13:55]

Как бы он мне в сыновья годился и друганом никогда не был.Наверно я лично этим высказывал и высказываю свое презрение.Я верю обвиняемому. И не верю свидетелю, который не явился на судебные слушания. Надеюсь на то что каждый получит свое!Цитата:Лично я его всегда называл и сейчас называю Васькой, а что вам не понравилось? Может предложите мне его как то по другому назвать?Мелко поиздеваться? Наверно , да. Потому как лично мне и людям пытался пакости делать. Например своей бывшей учительнице на проверках, просто секретаршам получающим копейки, и т.д. Я вот руководя группой проверяющих в школах старался в те годы людей не "мучить". Там и так зарплаты по пол года не давали а вот Васька ...Лично я с тех времен к нему стал относился как к Ваське. Даже когда он стал начальником я его так и называл в лицо. Василий, Васька... наверно еще поэтому он меня старался всячески избегать. И по возможности мне пакость какую нибудь подложить) Все высшую категорию пытался как нибудь понизить...Каких то значимых заслуг я и коллектив нашей школы за все годы(пока я рабоал в школе) так и не заметил.Для меня он Васькой и останется.А Батима останется Батимой потому как мы с ней были всегда на тыи уважительно Батима Бексултановна Даумова. Потому как умница была, хотя наверно и не без грехов)) Но у кого их не бывает.