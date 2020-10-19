Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
Почему жители в возрасте 50-65 лет образованнее 16-34-летних, а качество современного образования стремительно ухудшается? На эти и другие вопросы местные коммунисты попытались ответить совместно с представителями отдела образования Костаная. Читать новость
alex_60: только стране от этого пользы никакой. почему то.
На мой взгляд есть польза, выше же отметил, что кардиохирурги Болашаковцы провели более 30 000 операции.
Ну и для отдельных граждан есть польза, тем более желающих на конкурсной основе бесплатно обучаться за рубежом достаточно. Подавляющее большинство граждан не могут потянут платное обучение. Ребёнок учится в Европе, один семестр обучения если платно стоит более 17 000 долларов, год обучения 34 000 долларов. Так, получается если всё будет нормально все 7 семестров будет бесплатно обучатся за счёт средств правительства страны выделившей грант. При этом ранее отмечал, что отбор через Болашак осуществлялся.
Обучались выпускники за рубежом и далее продолжат обучатся. В целом за обучающихся за рубежом речь вели в начале феврале 2018 года, за программу Болашак там тоже упоминали, прошло более двух с половиной лет, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее...
Для сравнения отмечают, что согласно сведениям сайта UNESCO в прошлом году (2019 г.) 84 861 казахстанец обучается за пределами родной страны. Больше всего их в учебных заведениях России – 65 237 человек. На втором месте (неожиданно) идет Кыргызстан – 3290. На третьем – Турция, которая приняла 2015 наших студентов. Информация UNESCO не безупречна: к примеру, данные о казахстанцах, обучающихся в Саудовской Аравии, указаны за 2018 год (184), в Египте – вовсе за 2016-й (69). Но «средняя температура по больнице» понятна. (Для сравнения: по данным Комитета по статистике МНЭ, в 2019 году в Казахстане насчитывалось 604 345 студентов вузов.)
Kairat stayer: На мой взгляд есть польза, выше же отметил,
на твое мнение приведу мнение Председателя Казкосмоса Талгата Мусабаева( на то время), он раскритиковал болашаковцев: "Нам "шуруют" бакалавров, но они нам не подходят, потому что слабый уровень подготовки из-за того, что английский язык выучили в пивбарах, они лучшими специалистами не стали. "Болашаковцы" разные бывают, поэтому мы в основном берем толковых, но их не так много///
а ведь программе уже 27 лет. а на слуху какие фамилии их болашаковцев - Байбек,Кульгинов,Абдрахимов, Сулейменов (каким он был министром известно). Бишимбаев, которому десять лет дали. все практически.
alex_60: Председателя Казкосмоса Талгата Мусабаева( на то время), он раскритиковал болашаковцев: "Нам "шуруют" бакалавров, но они нам не подходят, потому что слабый уровень подготовки из-за того, что английский язык выучили в пивбарах, они лучшими специалистами не стали. "Болашаковцы" разные бывают, поэтому мы в основном берем толковых, но их не так много///
Так с 2011 года Болашак за счёт государства за рубежом бакалавров не обучает, при этом рекомендует, а конкурсный отбор осуществляет принимающая сторона по своим признанным международным критериям. Потому что они гранты предоставляют. Многое изменилось, сейчас действующих чиновников даже не отправляют учиться, ранее направляли.
alex_60: а ведь программе уже 27 лет. а на слуху какие фамилии их болашаковцев - Байбек,Кульгинов,Абдрахимов, Сулейменов (каким он был министром известно). Бишимбаев, которому десять лет дали. все практически.
Выше в посте за № 13 отмечал, что основная масса выпускников вносит весомый вклад в развитие страны, тем не менее, конечно без определённого опыта нельзя назначать их на высокие государственные должности.
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