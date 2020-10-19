Отправлено: - 14:10

alex_60:

Председателя Казкосмоса Талгата Мусабаева( на то время), он раскритиковал болашаковцев: "Нам "шуруют" бакалавров, но они нам не подходят, потому что слабый уровень подготовки из-за того, что английский язык выучили в пивбарах, они лучшими специалистами не стали. "Болашаковцы" разные бывают, поэтому мы в основном берем толковых, но их не так много///

Цитата:Так с 2011 года Болашак за счёт государства за рубежом бакалавров не обучает, при этом рекомендует, а конкурсный отбор осуществляет принимающая сторона по своим признанным международным критериям. Потому что они гранты предоставляют. Многое изменилось, сейчас действующих чиновников даже не отправляют учиться, ранее направляли.