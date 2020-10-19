Отправлено: - 21:27

alex_60:

Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.

Цитата:Текст про визит Шойгу тоже одинаковый. Но сам министр обороны РФ сказал, что это один из важнейших документов за все время. Умеют заинтриговать.)