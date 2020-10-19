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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 891 из 891«1...889890891
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:21
#13351
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В Костанае как митинг прошел? Абайка ходил на него, под часами стоял на площади)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:27
#13352
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Цитата:
alex_60:
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.

Текст про визит Шойгу тоже одинаковый. Но сам министр обороны РФ сказал, что это один из важнейших документов за все время. Умеют заинтриговать.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:33
#13353
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Цитата:
abaika95:
Комментарий проходит проверку.

Вам лучше пока с драконом погоду пообсуждать в его деревне Место, соседних деревнях, землях и странах)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 22:02
#13354
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Цитата:
abaika95:
Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь

За что? Или только в парламенте разрешено законы обсуждать? Они что, с оружием на митинг пришли или власть оскорбили? Мне тоже уже штраф светит, или срок, за обсуждения тут на форуме?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 22:51
#13355
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Цитата-/За что? Или только в парламенте разрешено законы обсуждать?/




За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 23:46
#13356
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Цитата:
abaika95:
Комментарий проходит проверку.

Не мучайте модераторов, последуйте моему совету. Вы же хотите в 30-ку? Обсудите погоду в каждой из этих стран и возвращайтесь с ПП))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 00:02
#13357
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Цитата:
alex_60:
СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.

На 31 канале сюжет прошел по теме, так что скоро вам сообщат)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 00:08
#13358
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Цитата-/Не мучайте модераторов, последуйте моему совету. Вы же хотите в 30-ку? Обсудите погоду в каждой из этих стран и возвращайтесь с ПП))/




Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 04:29
#13359
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Цитата:
abaika95:
За несоответствие темы с содержанием митинга,когда вы согласовываете митинг за защиту животных и вам дают добро а в итоге на митинге вы призываете к отстрелу животных то за такое должен прилетать штраф

Если ты за защиту баранов, то что мешает призывать к отстрелу волков?
PS: не ищите тут подтекста, это реально пример из жизни животных)

[Исправлено: maxsaf, 20.10.2020 - 04:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 04:32
#13360
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Цитата:
abaika95:
Да я не тороплюсь и не претендую) а искусственно накачивать себе ПП как-то не кошерно) дадут когда дадут

Ну тогда без обид, если что-то пропущу и не прочитаю, не очень хочется проматывать назад, смотреть, перекрасилось там зеленое в черное или нет.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9722
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 12:18
#13361
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в каз сми обсуждают таблички в лифтах Караганды,
это жесть ,это нечто..
такие перлы выдали..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.10.20 - 12:21
#13362
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Цитата-/Если ты за защиту баранов, то что мешает призывать к отстрелу волков?PS: не ищите тут подтекста, это реально пример из жизни животных)/



Если ты в Пысы решил оправдаться то изначально подтекст и вкладывал)


Ну не суть,давай точнее пример чтобы ни у кого не было желания копаться в подтексте, на митинге о защите прав рабочих нашего завода не должно быть агитации по запрету для дейтельности для рабочих другого завода! это уже другая тема получается) либо их должны штрафануть за это, либо эта тема была согласована с акиматом, тогда это провал.
30 лет пропаганда выстраивает позицию что Казахстан это плавильный котел для наций и языков,мы всех приютили,страна стала общим домом для многих наций и все было всегда нормально а тут на тебе



Ещё к приезду Шойгу это всё
"Проверки на дорогах" начались
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