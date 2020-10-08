Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40152
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 12:29
На площади перед входом в Центральный сквер скоро установят памятник Ибраю Алтынсарину. "НГ" попыталась выяснить, почему перед этим не провели опрос общественного мнения. И вот что ответили в отделе культуры.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1061
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 20:36
Цитата:
Обратитесь с официальным запросом к своему окружному депутату областного маслихата: на какие деньги, кто администратор и так далее.
Кушмурунец23:
В общем очень хотелось бы знать в лицо наших героев!
В общем очень хотелось бы знать в лицо наших героев!
Обратитесь с официальным запросом к своему окружному депутату областного маслихата: на какие деньги, кто администратор и так далее.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1061
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 20:42
Цитата://Памятник устанавливается за счет спонсорских средств.//
Наверное правильнее будет сказано: за счёт МЕЦЕНАТСКИХ средств.
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.
Понятие МЕЦЕНАТ подразумевает - бескорыстие, безвозмездная помощь искусству, людям от искусства.
Наверное правильнее будет сказано: за счёт МЕЦЕНАТСКИХ средств.
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.
Понятие МЕЦЕНАТ подразумевает - бескорыстие, безвозмездная помощь искусству, людям от искусства.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8209
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 20:46
Цитата:
Я больше чем уверен, что отдача не заставит себя долго ждать))
ACROS:
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.
Я больше чем уверен, что отдача не заставит себя долго ждать))
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:01
Цитата:
Видимо прозаседавшие настолько некомпетентны, что не в курсе того, что памятник И.Алтынсарину стоит лет 40.
Цитата:
Ну это же дежурная акиматовская отмазка... "Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае.
Да и почти уверен нет никаких спонсоров, есть либо склоненные к спонсорству, либо привлеченные средства с других объектов.
Решение приняли еще 30 декабря 2019 года, когда по поручению заместителя премьер-министра Сапарбаева Министерство культуры провело заседание рабочей группы с участием руководителей областных управлений культуры. На нем поручили установить памятники в Нур-Султане, Алматы и Костанае.
Видимо прозаседавшие настолько некомпетентны, что не в курсе того, что памятник И.Алтынсарину стоит лет 40.
Цитата:
Маркс:
А что за богатые и щедрые спонсоры?
А что за богатые и щедрые спонсоры?
Ну это же дежурная акиматовская отмазка... "Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае.
Да и почти уверен нет никаких спонсоров, есть либо склоненные к спонсорству, либо привлеченные средства с других объектов.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5541
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 21:05
Цитата-/Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае./
Дачник опять обиделся что в городе что-то делают без его ведома и без его совета) да и деньги даже не из бюджета а ктото дал,вот даже не поныть по этому поводу! Предлагаю заготовку на такой случай "Доколе вы будете ставить памятники не за наш счёт и нас при этом неспросясь!!!" Хватит это терпеть!
Дачник опять обиделся что в городе что-то делают без его ведома и без его совета) да и деньги даже не из бюджета а ктото дал,вот даже не поныть по этому поводу! Предлагаю заготовку на такой случай "Доколе вы будете ставить памятники не за наш счёт и нас при этом неспросясь!!!" Хватит это терпеть!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5790
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:10
Цитата:
Да, хотя бы помыли...
Как отметил Мусин, ремонт самого памятника (не считая прикрепления пера) не планируется.
Да, хотя бы помыли...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9722
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 21:13
Егор крид виноват.
Уровень акимата.
Показали.
Дуризм в головах.
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 21:14]
Уровень акимата.
Показали.
Дуризм в головах.
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 21:14]
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9722
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 20.10.20 - 12:10
а вот в Актюбинске решили с памятниками по другому.
Аким Актюбинской области считает, что необходимо пропагандировать труд простых рабочих.
и поручил разработать концепцию проекта по установлению памятников представителям рабочих профессий. сказал, что Молодежь должна ценить труд простых рабочих, необходимо принять меры по пропаганде их труда.
Аким Актюбинской области считает, что необходимо пропагандировать труд простых рабочих.
и поручил разработать концепцию проекта по установлению памятников представителям рабочих профессий. сказал, что Молодежь должна ценить труд простых рабочих, необходимо принять меры по пропаганде их труда.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать