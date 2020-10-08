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≡ Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40152
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 12:29
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На площади перед входом в Центральный сквер скоро установят памятник Ибраю Алтынсарину. "НГ" попыталась выяснить, почему перед этим не провели опрос общественного мнения. И вот что ответили в отделе культуры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1061
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 20:36
#15
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Цитата:
Кушмурунец23:
В общем очень хотелось бы знать в лицо наших героев!


Обратитесь с официальным запросом к своему окружному депутату областного маслихата: на какие деньги, кто администратор и так далее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1061
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 20:42
#16
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Цитата://Памятник устанавливается за счет спонсорских средств.//

Наверное правильнее будет сказано: за счёт МЕЦЕНАТСКИХ средств.
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.
Понятие МЕЦЕНАТ подразумевает - бескорыстие, безвозмездная помощь искусству, людям от искусства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 20:46
#17
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Цитата:
ACROS:
Понятие СПОНСОР подразумевает - отдачу от сделанного, получить известность, получение каких то проференций в будущем.

Я больше чем уверен, что отдача не заставит себя долго ждать))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7002
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:01
#18
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Цитата:
Решение приняли еще 30 декабря 2019 года, когда по поручению заместителя премьер-министра Сапарбаева Министерство культуры провело заседание рабочей группы с участием руководителей областных управлений культуры. На нем поручили установить памятники в Нур-Султане, Алматы и Костанае.

Видимо прозаседавшие настолько некомпетентны, что не в курсе того, что памятник И.Алтынсарину стоит лет 40.


Цитата:
Маркс:
А что за богатые и щедрые спонсоры?

Ну это же дежурная акиматовская отмазка... "Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае.
Да и почти уверен нет никаких спонсоров, есть либо склоненные к спонсорству, либо привлеченные средства с других объектов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5541
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 21:05
#19
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Цитата-/Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае./




Дачник опять обиделся что в городе что-то делают без его ведома и без его совета) да и деньги даже не из бюджета а ктото дал,вот даже не поныть по этому поводу! Предлагаю заготовку на такой случай "Доколе вы будете ставить памятники не за наш счёт и нас при этом неспросясь!!!" Хватит это терпеть!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5790
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 21:08
#20
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Ну откуда ещё, походили по собирали, были статьи и в НГ по отжиму.
Да и ТУТне мало "насобирали"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7002
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:10
#21
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Цитата:
Как отметил Мусин, ремонт самого памятника (не считая прикрепления пера) не планируется.

Да, хотя бы помыли...
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9722
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 21:13
#22
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Егор крид виноват.
Уровень акимата.
Показали.
Дуризм в головах.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 21:14]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9722
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 20.10.20 - 12:10
#23
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а вот в Актюбинске решили с памятниками по другому.
Аким Актюбинской области считает, что необходимо пропагандировать труд простых рабочих.
и поручил разработать концепцию проекта по установлению памятников представителям рабочих профессий. сказал, что Молодежь должна ценить труд простых рабочих, необходимо принять меры по пропаганде их труда.
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