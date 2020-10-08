Отправлено: - 21:01

Решение приняли еще 30 декабря 2019 года, когда по поручению заместителя премьер-министра Сапарбаева Министерство культуры провело заседание рабочей группы с участием руководителей областных управлений культуры. На нем поручили установить памятники в Нур-Султане, Алматы и Костанае.

Маркс:

А что за богатые и щедрые спонсоры?

Цитата:Видимо прозаседавшие настолько некомпетентны, что не в курсе того, что памятник И.Алтынсарину стоит лет 40.Цитата:Ну это же дежурная акиматовская отмазка... "Спонсоры" у них как бог... никто их не видел, но упоминают при каждом удобном или неудобном случае.Да и почти уверен нет никаких спонсоров, есть либо склоненные к спонсорству, либо привлеченные средства с других объектов.