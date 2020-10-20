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≡ Минздрав Казахстана готов обеспечить бесплатными лекарствами миллион амбулаторных пациентов с Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40152
Минздрав Казахстана готов обеспечить бесплатными лекарствами миллион амбулаторных пациентов с Covid-19
Отправлено: 20.10.20 - 11:38
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Эта мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, снизить карманные расходы населения на закуп лекарств, снизить расходы государства на стационарное лечение.
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Инквизитоp
§ Инквизитоp
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.09.14
Сообщений:
115
Re: Минздрав Казахстана готов обеспечить бесплатными лекарствами...
Отправлено: 20.10.20 - 11:38
#1
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Запомним эту новость и учтем когда на 100 тыс. уже не будет хватать лекарств.
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