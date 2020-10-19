Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
Почему жители в возрасте 50-65 лет образованнее 16-34-летних, а качество современного образования стремительно ухудшается? На эти и другие вопросы местные коммунисты попытались ответить совместно с представителями отдела образования Костаная. Читать новость
сказала член КНПК Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему стал платным «Кунделик»? Почему родители должны платить за то, чтобы посмотреть оценки детей?
Сергазинова перевернула и ввела в заблуждение. Оценки своего ребенка Я МОГУ смотреть БЕСПЛАТНО. Даже сейчас специально открыл Кунделик и посмотрел СОРы, которые недавно прошли. Я не могу бесплатно пользоваться таким сервисом, как Кунделик Аналитика, в нем показывается рейтинг ребенка в классе. В графике на основе баллов за соры и сочи показывают какое место он занимает в классе. Всё! Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.
yudjin: Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.
Там ещё есть ограничения. Вроде из приложения домашнюю работу не просмотришь, либо плати за PRO-версию, либо иди смотреть на сайт. И мне тоже как-то странным кажется и даже диким, что основную программу для учеников и родителей, дневник, отдали на откуп коммерсантам. Как по мне, всё там должно быть открыто и бесплатно.
Цитата://обучение по программе «Болашак», поэтому они - агенты влияния,//
Всегда считал: что программа "Болашак" - не очень хорошая программа: почему казахская власть должна вкладывать бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, в развитие ЧУЖОГО образования, в развитие чужого государства. Лучше вкладывали бы в своё, отечественное образование. Да, и эффекта от этой программы - НОЛЬ. Это видно по проводимым реформам в стране. Проводят реформы КТО - те кто обучался по этой программе за рубежом. Я считаю и не без основания, и практически это так и есть: даже спустя 37 лет после окончания ВУЗ-а, по уровню теоретической базы по своей специальности и общей культуры, могу дать ФОРУ любому "болашаковцу", или как минимум быть на уровне с ним.
Зачем нужно это всеобщее образование в классовом обществе? Есть деньги и возможности - учись. Нет - работай с младых ногтей. Я понимаю коммунистов, они стремятся к идеальному обществу, но достичь этого можно только усугубив противоречия между классами.
Именно этим и отличаются капитализм и коммунизм, своим отношением к бедным и беспомощным. Капиталисты предпочли бы бросить всех отстающих и двигаться к своему будущему без обузы, а коммунисты хотят тащить в свое будущее даже тех, кто значительно замедляют общее движение.
Капиталисты, конечно, рано или поздно придут к пониманию своей ошибочной стратегии, потому что им придется постоянно, и с каждым разом все болезненней, делиться как инфузориям на отстающих и рвущихся к недостижимой вершине. Но и коммунистам не стоит на данном этапе втягиваться в процесс сглаживания противоречий, оттягивая неизбежный гегелевский скачок. Ну разве что только для поддержания собственного имиджа, без далеко идущих последствий.
Зачем НГ этих клоунов легитимизирует? Якобы "коммунистов"? Да ещё и с приставкой "народные"!? Про таких Козьма Прутков ещё 200 лет назад говорил: "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" Сергазинова, Скуридин, Мантулин никакие не коммунисты и никогда ими не были. Клоуны, которые изображают левую оппозицию в тоталитарном государстве, где вся реальная оппозиция либо выдавлена за границу, либо сидит в тюрьме
Цитата-/Клоуны, которые изображают левую оппозицию в тоталитарном государстве, где вся реальная оппозиция либо выдавлена за границу, либо сидит в тюрьме/
Да живём как в романе 1984 всё запрещено,подумать что-то крамольное страшно! Книги и сайты все под запретом,газеты не выходят,слова плохого не скажи,на митинги выходить нельзя сразу в тайгу отправят лес валить! Страшно
abaika95: Эх не знал царь Петр таких слов,а то бы не отправлял боярчких детей в Европу тамошним наукам обучатся да и сам не ездил бы,а то получается он агент влияния теперь!)
тогда государь окно в Европу прорубал, а не конопатил. Китайцы в своё время тоже отправляли за рубеж учиться своих выпускников, в Японию и.т.д.
Два года тому назад, на форуме в ходе дискуссии отдельным грамотеям говорил, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Но фильм как Петр 1 Ибрагим Петровича, этого арапа женил, наверное многие смотрели. Так, к чему я про это, а к тому, что там конкретно государь окно в Европу прорубал, заставлял одежду заморскую одевать, парики носить, бороды сбривать, сам лично топором рубил отдельным боярам, кто плохо трудился из бояр переводил в рабочие, даже головы мог лишить, учиться туда молодёжь отправлял, правда из числа правящего сословия. Но и мы же сейчас отправляем молодёжь учится в дальнее зарубежье, на конкурсной основе...
Шире следует мыслить, международную программу Болашак никто сворачивать не будет. Наши ВУЗ не могут конкурировать с Кембриджем, Оксфордом, где профессорско-преподавательский состав сильный, да и учебные базы мощные. По программе Болашак разные гранты предоставляются, часть полностью покрывает затраты на обучение, часть частично и.т.д. Полностью за счёт государство функционируют программы по обучению в магистратуре и докторантуре, в настоящее стипендиатов не много, более 1000 человек.
Кроме того Болашак занимается отбором абитуриентов по межправительственным соглашениям (Бакалавриат. магистратура, докторантура, стажировки). Например южно корейский ВУЗ KAIST выделяет 180 грантов, которая тесно сотрудничает с компанией Самсунг, она предоставляет бесплатное обучение, стипендию и.т.д. Об отдаче в сегменте медицины можно привести пример, отмечают, что выпускники Болашаковцы кардиохирурги провели более 30 000 операций, за рубежом такие операции стоят от 1,5 до 20 миллионов тенге. Основная масса выпускников вносит весомый вклад в развитие страны, тем не менее, конечно без определённого опыта нельзя назначать их на высокие государственные должности.
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