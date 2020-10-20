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≡  В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение о неразглашении, чтобы получить данные о бюджете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40151
В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение о неразглашении, чтобы получить данные о бюджете
Отправлено: 20.10.20 - 10:08
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Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев предложил журналисту informburo.kz заключить соглашение о неразглашении сведений, прежде чем управление предоставит данные о бюджетных затратах на проект по отслеживанию передвижений людей по городу.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4177
Re: В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение...
Отправлено: 20.10.20 - 10:08
#1
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открывались только донерные
Если вы хотите развить мелкий бизнес и занять людей, то президент должен подписать закон с тем чтобы оградить начинающих от проверяющих чиновников на три года. Этого времени достаточно чтоб крепко стать на ноги и дальше развиваться
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