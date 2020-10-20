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В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение о неразглашении, чтобы получить данные о бюджете
В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение о неразглашении, чтобы получить данные о бюджете
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