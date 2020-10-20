Re: В Алматы чиновник предложил журналисту подписать соглашение...

Отправлено: - 10:08

открывались только донерные

Если вы хотите развить мелкий бизнес и занять людей, то президент должен подписать закон с тем чтобы оградить начинающих от проверяющих чиновников на три года. Этого времени достаточно чтоб крепко стать на ноги и дальше развиваться