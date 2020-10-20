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≡ МСХ просит выделить средства на выплаты сельчанам, понесшим убытки из-за птичьего гриппа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40151
МСХ просит выделить средства на выплаты сельчанам, понесшим убытки из-за птичьего гриппа
Отправлено: 20.10.20 - 10:00
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Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров рассказал об обстановке по птичьему гриппу в стране. По словам министра, на сегодняшний день падеж остановлен в семи областях, на птицефабриках наблюдается снижение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4177
Re: МСХ просит выделить средства на выплаты сельчанам, понесшим...
Отправлено: 20.10.20 - 10:00
#1
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республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной
Это всё есть в министерстве и их областных филиалах, самый настоящий грабеж бюджета под благими намерениями
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