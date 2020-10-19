Отправлено: - 09:45

Серый волк:

Маска нужна в общественных местах, как и социальная дистанция она даёт защиту от части капель с вирусами, далеко не всех, в основном крупных. Но именно такие содержат больше вирусов. Посещать толкучки, магазины во время большого кол-ва покупателей - не лучшее занятие. Ибо маска задержит только часть. И это посещение ненужное.

Серый волк:

Таким именно образом при не шкалящем уровне запрет общественного транспорта - это преступное деяние.

Цитата:Большинству граждан как России, так Казахстана этого не понять. В Челябинске в полной маршрутке 2-3 человека в маске. Для наших людей - только ограничения и только штрафы. По-другому они не понимают.Цитата:Весной как-то был эффект от ограничений транспорта.