«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику

Отправлено: - 20:09

Цитата-/нам вообще все равно, что там посажено живущим там, нам бы дорогу сделали нормальную./







Делаете обращение на имя акима города,либо через айкомек на ЖКХ если не реагируют то сюда уже в народные новости с разносом, в другом порядке это уже будет лицемерие и хайпажорство как один профессионал этих дел из питера тут учит)