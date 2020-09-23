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≡ Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 20:30
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Акимом Костанайского района стал Жансултан Таукенов, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений. Виктор Радченко переведен на должность акима Карасуского района.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 20:30
#1
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А Радченку, почему так далеко - отправили... :lol: :-(
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М
§ Мститель
(Пользователи)
Регистрация:
05.11.19
Сообщений:
18
Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 21:09
#2
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поселке Козацкое в Украине. На Украине правильно писать согласно всех правил русского языка!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 21:40
#3
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Цитата:
drakon:
Окончил Костанайский инженерно-технический университет им. М. Дулатова (

В каком году?... :lol: :oops: ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
690
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 22:40
#4
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Кручу, верчу, запутать хочу!
Алик, шарик, малик!
Где шарик?
:-o
Раньше считалось,подобные перемещения способствуют искоренению коррупции. Мол перемещая нового служащего на новое место, не успевают воровать.
А щас как?
Тридцатка превратилась в сороковку.
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
690
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 22:47
#5
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Цитата:
Мститель:
в Украине. На Украине правильно писать согласно всех правил русского языка!

В Украине стали писать, когда осознали, что написание на Окраине, предполагает отсталость, второстепенность и окраинность проживания. Окраина, чего? Польши, России?
Ну а после того как было достоверно установлено, что именно древние Укры выкопали Чёрное море, оставаться чьей-то Окраиной, согласитесь, это не солидно...
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
690
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 23.09.20 - 22:51
#6
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Цитата:
До этого был директором Аркалыкской ТЭК.

Аркалыкская плодородная земля выращивает не только арбузы, но и много достойных деятелей науки, культуры, ну и вообще!
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 24.09.20 - 08:01
#7
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Цитата:
Coopidon:
Тридцатка превратилась в сороковку.

В смысле, 40% что-ли?))
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
607
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 24.09.20 - 09:06
#8
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Цитата:
Coopidon:
не только арбузы

причем тут арбузы)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13246
Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 20.10.20 - 00:56
#9
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Цитата:
Мститель:
На Украине правильно писать согласно всех правил русского языка!

В целом, конечно, согласен, но тогда уж "согласно всем правилам русского языка"
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3705
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 20.10.20 - 07:33
#10
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У нынешних чиновников мода на синие костюмы? Или им форму стали выдавать? ))
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9719
Re: Акимов двух районов назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 20.10.20 - 08:52
#11
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Цитата:
peshexod:
мода на синие костюмы?


ну красные,зеленые,желтые как то не очень..
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