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≡ Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
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Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11300
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 20.10.20 - 03:52
#15
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Интересное видео по теме.



;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 04:37
#16
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Цитата:
ACROS:
при наших НЕСМЕТНЫХ подземных богатствах- делать нашу жизнь хотя бы минимально КОМФОРТНОЙ - это их ОБЯЗАННОСТЬ и за эту обязанность мы с вами ПЛАТИМ им за это деньгами, посредством перечисления налогов в гос.бюджет

Вы получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете. А несметные подземные богатства - так вы там каким боком? Там уже есть кому карманы набивать))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8209
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 07:36
#17
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Цитата:
ACROS:
Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер.

Позволю себе не согласиться. Совершенно точно производства и важнейшие элементы инфраструктуры должны работать, а обьекты увеселительно-развлекательного характера можно и не открывать. В войну же как-то обходились без развлечений, в послевоенные годы самый сильный скачок был в первые 5-10 лет. Сейчас не война конечно, но люди гибнут
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9719
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 08:47
#18
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в соседей ограничения ужесточают. в тех же москвах
порог орви на данное время превышен.
поэтому тот кто не видет бревна у себя в глазах,
может продолжать поносить нащи власти.
но это не от большого ума.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9719
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 20.10.20 - 08:49
#19
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кстати в Москве разрешили полицейским
жесткие задержания людей без масок
в общественных местах.
вплоть до лицом в пол.
видео есть с таким задержанием в метро.
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