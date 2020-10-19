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ACROS:

при наших НЕСМЕТНЫХ подземных богатствах- делать нашу жизнь хотя бы минимально КОМФОРТНОЙ - это их ОБЯЗАННОСТЬ и за эту обязанность мы с вами ПЛАТИМ им за это деньгами, посредством перечисления налогов в гос.бюджет

Цитата:Вы получаете столько КОМФОРТА, сколько перечисляете. А несметные подземные богатства - так вы там каким боком? Там уже есть кому карманы набивать))