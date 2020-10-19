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Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
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