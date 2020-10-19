Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
Руслан Шугаев обвиняется в том, что он подстрекал менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки. В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем. Читать новость
А я Ваську когда то рекомендовал Батиме, это было в Аулиекольском отделе образования. Он тогда только окончил заочно пединститут. А потом как Папанов Миронову,говорил ему :- "Только не воруй, посодют" Но он "рванул" конкретно, конечно же в этом во многом была заслуга Батимы. И так они уверенно и легко завоевали сначала Костанай а потом и всю область. Там ведь наш Садвокасов тогда рулил ))) Но, Васька все таки вовремя не ушел. Видно хотел на последок заработать и... Думаю, посодют. Зависит от гражданства страны которое он возможно сумел сделать. Украина или Израиль. Кто то из этих стран не выдает своих граждан. А вообще возможно, что посадят. Разбавлять же нужно Возможно я ошибаюсь... но сидеть если что уже в Кушмуруне не придется. У нас зону разбомбили, все сидельцы этапами вывезены и вышки пустые. Стрелков нет... Ютубе
Кушмурунец23: А я Ваську когда то рекомендовал Батиме
Можете срок на двоих раскидать))
Я Василия знаю еще со времен, когда на школьные олимпиады ездили) ну и позже, по госзакупкам пересекались. Ниче плохого сказать не могу, но если бы я остался в теме - уже наверное отсидел бы)) ну нафик эти Госзакупки - лучше довольствоваться малым и держаться от них подальше)) Полюбому у правоохранителей все и на всех есть, вопрос лишь в том - кто и когда их попросит твою папку с полки достать))
За давностью уже я не в теме )) Да и ушел я в бизнес когда он стал замом Даумовой по районному отделу образования. Надо было бы пораньше уйти, но хорошо хоть ума хватило вообще уйти)) А то все остальные бедолаги так там и лЯмку тянут) Правда с тех пор зарплата поднялась в разы, только вот отношение к преподавателям от властей практически к 0 Цитата:
maxsaf: но если бы я остался в теме - уже наверное отсидел бы)) ну нафик эти Госзакупки
Я ушел до Госзакупок. Да и потом сразу ля себя решил, ни ни это не для меня.
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